綜藝天王吳宗憲難得以來賓身分參加年代MUCH台益智節目《百變智多星》的文字挑戰賽，原先擔心同隊的兒子鹿希派在美國求學、不熟悉中文，還直呼不公平，沒想到結局神反轉，鹿希派竟成為隊裡唯一成功得分的人，讓他馬上改口「浪子回頭」，還自嘲：「加入演藝圈就是因為書讀不好。」全場聽了忍不住大笑。吳宗憲率領兒子鹿希派及旗下藝人陳守恩，在節目開場就驚喜獻唱〈失戀聯盟陣線〉，立刻炒熱氣氛。該集他們對上鐘昀呈（小鐘）、徐瑋吟、邱慧雯，第一關的文字挑戰賽，主持人梁赫群認為吳宗憲見多識廣，簡直輕而易舉，但他卻大喊不公平，因為鹿希派之前在美國讀書，他還笑道：「