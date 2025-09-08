綜藝天王吳宗憲難得以來賓身分參加年代MUCH台益智節目《百變智多星》的文字挑戰賽，原先擔心同隊的兒子鹿希派在美國求學、不熟悉中文，還直呼不公平，沒想到結局神反轉，鹿希派竟成為隊裡唯一成功得分的人，讓他馬上改口「浪子回頭」，還自嘲：「加入演藝圈就是因為書讀不好。」全場聽了忍不住大笑。
鹿希派表現打臉老爸 吳宗憲自虧書讀不好
吳宗憲率領兒子鹿希派及旗下藝人陳守恩，在節目開場就驚喜獻唱〈失戀聯盟陣線〉，立刻炒熱氣氛。該集他們對上鐘昀呈（小鐘）、徐瑋吟、邱慧雯，第一關的文字挑戰賽，主持人梁赫群認為吳宗憲見多識廣，簡直輕而易舉，但他卻大喊不公平，因為鹿希派之前在美國讀書，他還笑道：「
雖然也不知道在那邊有沒有認真讀書，有沒有在乎那些學費。」 不過鹿希派竟成為隊裡唯一得分的人，吳宗憲轉而自嘲：「 自己加入演藝圈就是因為書讀不好。」成功製造笑料。
過往觀眾心目中，吳宗憲是綜藝圈的天王、主持功力一流，其實他近年來積極投入發展副業，
今年就包辦了台灣生技大獎的3個獎項， 並且榮獲年度最佳企業領導人獎。他幽默表示在家中的生技獎座， 已經比金鐘獎座還要多了，也感慨：「現在演藝圈越來越難混。」他雖然一直有退休的心理準備，卻暫時還是一心多用，主持棒顧好，也繼續副業的經營。
吳宗憲為陳守恩護航 小鐘卻打槍歌名
對於旗下的歌手陳守恩，吳宗憲不但親自帶著上節目宣傳新歌，還笑稱是所有研發裡最擔心失敗的，努力把球做給他，看得出對他頗有期望。現場小鐘一看到歌名〈跌〉
也打趣說道：「歌名取得不好，不適合在尾牙唱。」雙方你來我往，最後由誰勝出？年代MUCH38台、壹綜合台MO D312播出的《百變智多星》就會揭曉答案。
