今（8）日上午台灣各地還是高溫、太陽露臉的天氣，不過中央氣象署預報員朱美霖提醒，中午過後雨勢再起，大台北、各地山區要注意較劇烈的雨勢、強風、雷擊，中部以北一直到晚上都會有陣雨發生，花東、恆春半島則是全天不定時有雨，此外，適逢年度大潮，「彰化至嘉義、花蓮沿海」要注意淹水、海水倒灌的風險。
午後變天很有感 大台北注意大雨、雷擊
朱美霖指出，台灣今天主要受南方雲系影響，花東、恆春半島不定時有陣雨或雷雨，午後雷陣雨會在大台北、各地山區頻繁出現，雨勢又快又急，還會伴隨閃電、雷擊，入夜中部以北也都會有零星降雨。明（9）日太平洋高壓會稍微增強，讓台灣天氣趨於穩定，午後雷陣雨轉往山區集中。
7縣市高溫特報 台北天氣飆36度
還沒下雨時，台灣氣溫主要還是偏高，目前氣象署發布「高溫資訊」，今天白天，台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意，台南市則為黃色燈號，請注意36度氣溫。
朱美霖說明，週三（9/10）開始天氣會更加穩定，台灣整體降雨減少，僅台東、恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；週四至週日（9/11至9/14）是本週天氣最好的時段，全台多雲到晴，午後雷陣雨強度更低。
年度大潮來了！彰化至嘉義、花蓮小心淹水
朱美霖提醒，9月7日至9月11日適逢「年度大潮」，彰化至嘉義、花蓮沿海在漲潮期間，要特別留意沿海低窪地區會有局部淹水或海水倒灌情況，尤其在午後雷陣雨的助威下，盡量避免前往海邊、溪邊活動。
颱風動態方面，朱美霖提及，今年第16號颱風「塔巴」目前位於廣東外海，準備登陸，路徑對中國沿岸、香港、澳門等地威脅較大；台灣雖無直接影響，但沿海風浪要留意，西半部及恆春半島浪高可能達到2米以上，恆春半島及澎湖沿海可能會有長浪發生情形。
資料來源：中央氣象署
