昨（7）日中職傳奇球星林智勝引退賽進入最終章，味全龍在賽後特別邀請前緯來主播徐裴翊主持典禮，賽後她在後台與昔日同事、現已淡出演藝圈的「初代女神」劉秀萍重逢合影，讓球迷驚呼：「女神組合終於再度合體！」徐裴翊更動情表示，看到劉秀萍與老公潘忠韋一同現身，總讓她忍不住泛淚，並由衷祝福夫妻倆幸福健康。
劉秀萍婚後淡出演藝圈 陪老公走過6年抗癌歷程
劉秀萍當年以甜美清新的形象坐穩緯來「初代女神」地位，卻在與前La New熊隊球星潘忠韋結婚後逐漸淡出演藝圈，婚後她專注於家庭生活與育兒，低調守護小家庭，雖然少了螢光幕曝光，但多年來仍被球迷惦記，此次罕見露面讓不少人直呼時光彷彿倒流。
除了守護家庭外，潘忠韋在2019年底被確診為急性淋巴性白血病（血癌）後，劉秀萍依舊不離不棄地陪伴在身邊照顧他，並且一步一步陪他化療、治療，直到現在已經恢復健康，2人夫妻情深不論在體育圈或是演藝圈都蔚為一段佳話。
潘忠韋感謝嬌妻支持 連聲線都指導
昨日是林智勝的引退賽最終路，潘忠韋作為昔日林智勝La New熊時期的隊長兼戰友，受邀現身臺北大巨蛋擔任球評，以及賽後典禮嘉賓。潘忠韋在前一日在新莊棒球場轉播球賽時，就提前興奮地跟富邦當家球評錢公（錢定遠）表示：「我明天要先拋下你！我要去大巨蛋參加林智勝引退典禮。」
潘忠韋退役後歷經轉型，曾從事房仲，後來重新回到體育圈擔任球評，他的性格實在幽默，但也承認自己有時猶豫不決，常依賴劉秀萍給予建議。潘忠韋過去受訪時曾坦言，太太不僅在生活上給予信心，連講球聲線也曾給過指導，讓他逐步建立自信，感謝她一路相伴。
緯來女神合體 粉絲敲碗再度合作
此次林智勝引退賽意外促成緯來初代女神劉秀萍與徐裴翊的合體，也讓不少球迷、體育迷及粉絲們都十分興奮，不少網友已經在敲碗：「趕快合體」、「徐老闆，快把秀萍主播拉進團隊」、「從學生時代就看妳們轉播，好懷念」、「我的棒球青春歲月都重現了」，還有網友直呼2人都沒變老：「2位把SK2當水喝嗎？從我國小到我女兒國小，妳們都沒變啊！」
資料來源：徐裴翊臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
劉秀萍當年以甜美清新的形象坐穩緯來「初代女神」地位，卻在與前La New熊隊球星潘忠韋結婚後逐漸淡出演藝圈，婚後她專注於家庭生活與育兒，低調守護小家庭，雖然少了螢光幕曝光，但多年來仍被球迷惦記，此次罕見露面讓不少人直呼時光彷彿倒流。
除了守護家庭外，潘忠韋在2019年底被確診為急性淋巴性白血病（血癌）後，劉秀萍依舊不離不棄地陪伴在身邊照顧他，並且一步一步陪他化療、治療，直到現在已經恢復健康，2人夫妻情深不論在體育圈或是演藝圈都蔚為一段佳話。
昨日是林智勝的引退賽最終路，潘忠韋作為昔日林智勝La New熊時期的隊長兼戰友，受邀現身臺北大巨蛋擔任球評，以及賽後典禮嘉賓。潘忠韋在前一日在新莊棒球場轉播球賽時，就提前興奮地跟富邦當家球評錢公（錢定遠）表示：「我明天要先拋下你！我要去大巨蛋參加林智勝引退典禮。」
潘忠韋退役後歷經轉型，曾從事房仲，後來重新回到體育圈擔任球評，他的性格實在幽默，但也承認自己有時猶豫不決，常依賴劉秀萍給予建議。潘忠韋過去受訪時曾坦言，太太不僅在生活上給予信心，連講球聲線也曾給過指導，讓他逐步建立自信，感謝她一路相伴。
此次林智勝引退賽意外促成緯來初代女神劉秀萍與徐裴翊的合體，也讓不少球迷、體育迷及粉絲們都十分興奮，不少網友已經在敲碗：「趕快合體」、「徐老闆，快把秀萍主播拉進團隊」、「從學生時代就看妳們轉播，好懷念」、「我的棒球青春歲月都重現了」，還有網友直呼2人都沒變老：「2位把SK2當水喝嗎？從我國小到我女兒國小，妳們都沒變啊！」