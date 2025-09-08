中國杭州有一名租客表示，自己花了人民幣6萬元（約新台幣25.7萬元）租下一間豪宅居住，沒想到入住後卻出現咳嗽、結膜炎、過敏等症狀，經過專業機構檢測才發現，這棟豪宅的「甲醛」居然超標近3倍！讓他氣得要求房東退還押金和損失，但房東居然還拒絕退款。
根據《香港01》等媒體報導，有一名中國網友馬姓男子，目前是一位明星造型師，承租這間豪宅除了用了居住之外，也會拿來當成美妝造型工作室、拍攝直播等，合約從今年2月開始，到明年1月底結束，經過和房東協商，馬男在今年1月底就入住豪宅。
醫藥費花了17萬 檢測才發現甲醛超標
不過5月天氣開始變熱之後，馬男出現咳嗽、結膜炎、過敏等症狀，他看醫生治療，前後花了超過人民幣4萬元（約新台幣17.1萬元）。後來馬男找來專業的檢驗機構檢測，這才發現室內的甲醛濃度嚴重超標，比正常範圍超出近3倍。
於是馬男要求退租，並要房東退回租金、押金，以及醫療費等賠償，但房東卻不願意賠償，房東反駁，房子從2021年交屋後，期間還有其他房客住過，而且花了人民幣400萬元（約新台幣1710.5萬元）裝修，裝潢使用的也是環保材料，提供的家具也都有符合標準，懷疑甲醛是馬男自己帶的大量家具含有的。後續馬男向房東發送律師函，最終在政府部門介入協調下，雙方決定和解，房東願意退回押金給馬男，這起糾紛才解決。
甲醛吸入過多刺激鼻子、眼睛 裝潢應選檢驗合格產品
根據國家環境毒物研究中心指出，甲醛在室溫下是無色、具有特殊氣味且刺鼻的易燃性氣體，人類吸入0.1到0.5ppm會刺激鼻子和眼睛，造成神經影響，增加氣喘或過敏的風險，吸入0.6到1.9ppm觀察到濕疹和肺功能變化。國際癌症研究署（IARC）已將甲醛列為疑似致癌物，行政院環境保護署亦將其列為第2類毒性化學物質。
裝潢時使用到的塑合板、膠合板、木製家具、油漆、亮光漆、地毯等都可能有甲醛存在，經濟部標準檢驗局也呼籲，裝潢時應該選購貼有「商品檢驗標識」的木製板材商品，甲醛釋出量符號分為F1、F2或F3，數字越小表示甲醛釋出量越少，另外，室內裝修完成初期，注意室內通風，最好不要立刻搬進去新房子，通風一段時間再入住，另外現在也有很多除甲醛的廠商可供選擇。
資料來源：國家環境毒物研究中心、經濟部標準檢驗局
