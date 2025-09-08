我是廣告 請繼續往下閱讀

▪️塔克辛的妥協策略：從「被踢出局」到「可被再利用」

▪️深層體制與程序化壓制

▪️臨界點與可替代性

▪️阿努廷作為「更完美」的代理

▪️橘黨的結構性課題

▪️不是誰輸誰贏，而是誰更可控

當泰國新任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）完成從「盟友—樞紐—代理」的華麗轉身，塔克辛（Thaksin Shinawatra）選擇離開政治舞台；支持者稱這是策略性退場，反對者則批評為再次流亡。無論敘事誰佔上風，關鍵在於：「深層體制」（王室—軍方—官僚—司法—財團的非選舉網絡）在政治關鍵節點上，偏好可校準、低風險的代理人，並迅速汰換不再「好用」者。這種情勢可由代理理論、選擇者理論與競爭性威權主義予以解釋：在治理失靈、社會動員與外部壓力疊加下，政治考量回到兩個基本問題：可控性是否提升？以及監管成本是否下降？2006年政變後，塔克辛長期經營王室人脈、在流亡生涯中反覆示忠，以商業資源輸送善意並公開稱頌新王，盼換回政治空間未果。直到橘黨（前進黨）崛起、青年世代把改革拉高到王權議題，塔克辛才得以回國並重回政治舞台，獲得體制內「制衡橘黨」的功能性位置。這條路徑凸顯了非正式制度的作用：實際運作基於人脈、默契與交易，塔克辛尋找「可回國的默契」與「功能性回歸」，正是順應這套規則。交易邏輯很清楚：允許塔克辛回國與法律安排（特赦／減刑）使欽那瓦家族重整隊伍；同時以選舉—議會—司法等程序化手段抑制新對手。這是競爭性威權的典型：制度被保留但策略性運用，形式上守規則、實質則是排他；也是一種「政治司法化」：把政治爭端轉交給制度程序與司法體系，降低鎮壓成本與國際壓力。然而為泰黨組閣後形象轉變、政策受阻與治理失靈，使支持者信任鬆動，反而累積橘黨的象徵資本與好感，顯示程序化壓制未必帶來長期優勢。當內部治理困境疊加外部安全壓力（如泰柬邊境軍事衝突）造成政權承受力逼近臨界點，塔克辛的邊際功能下降，他的可替代性就凸顯岀來。依代理理論，擁有權力的深層體制在「委託—監督—汰換」間持續校準；一旦監管成本升高、忠誠訊號轉弱，替換就成為理性選項。依選擇者理論，在小型贏家聯盟結構中，忠誠與可監管性的權重高於能力與動員廣度，將進一步推動代理人更換。阿努廷同時滿足三項指標：其一，忠誠訊號強，對涉及王室的改革（含刑法第112條與軍隊改革）持否定立場，降低路線飄移風險；其二，體制連結深，與王室、軍方及關鍵官僚網絡關係密切，能在非正式制度場域高效運作；其三，民選正當性穩固，泰自豪黨（Bhumjaithai Party）的地方動員與席次拓展，提供對內對外皆可陳述的民主授權。因此，做為舊代理的塔克辛容易被重新定價與汰換，由訊號更清晰、可控性更高的新代理（阿努廷）接位，這正是「代理人校準」在現實政治中的展現。塔克辛模式的脆弱在於個人化政治帶來的高風險可替代性；一旦治理績效與信任鏈條斷裂，個人品牌難抵結構潮水。相較之下，阿努廷把體制連結與選舉地盤綁在一起，對深層體制更像可長期調度的複合資產。對被視為「民主希望」的橘黨而言，支持阿努廷出任總理或許是權衡時局的權宜，但塔克辛的興衰史提醒：若不能把抗爭能量轉譯為政黨制度化、政策專業與多層社會聯盟，任何短期合作都可能在下一個轉角被結構所反噬。橘黨的務實工程有三：第一、組織化：在地方建立可持續的社群與人才梯隊；第二、專業化：圍繞勞動、醫療、教育、能源、地方治理推出可執行方案；第三、聯盟化：與中小企業、地方派系、專業團體與公民社群建立議題型聯盟，讓支持結構不再單點而脆弱。當我們把焦點放回「可控性＞能力」的代理選擇邏輯上，則程序化工具足以達成排他目的、且外部成本可控時，「更聽話、可替換」的代理自然勝出；而非正式制度的網絡能快速協調人事、預算與安全決策時，體制更傾向保留能「立即上手」的代理組合。這也是阿努廷上位的政治脈絡。對最大反對勢力橘黨（前進黨）而言，下一步不是打造新偶像，而是提升政黨制度化、擴大社會參與連結、降低對單一代理的依賴，把反對動員轉化為可持續的治理能力；唯有如此，才可能跳脫「被需要—被拋棄」的循環，為泰國政治開出另一種的長期均衡。●作者：陳佩修／國立暨南國際大學東南亞學系終身特聘教授、目前在泰國訪學研究●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com