RubberBand 長年活躍於大型音樂會與各大音樂節， 在香港流行音樂圈具有舉足輕重的地位； 他們的作品也深受海外華語樂迷喜愛，累積了來自亞洲、 歐洲及北美的忠實聽眾，影響力跨越地域與文化。



▲香港團體RubberBand宣布巡演開跑。（圖／光尚娛樂） 也總能找到很多理由過來。」這次將登上全新的 Zepp New Taipei 舞台，對樂團來說既是探索，也是挑戰，「 每個場地的狀況都不一樣，像是之前在台北演出時， 遇過邊唱邊淋雨的經驗，甚至也曾因颱風被迫取消演出， 這些經歷都讓我們印象深刻。對我們來說，一站一站去嘗試、 去克服，就是讓樂團持續成長的過程。」



RubberBand 更感性地回憶：「除了在地的台北樂迷， 還有不少在台北定居的香港朋友，甚至有粉絲專程從香港飛來支持。 幾百公里之外，大家因為我們的音樂聚在同一個空間， 光是想起來就很感動。」RubberBand 也向台北樂迷喊話：「11月16日見！記得先複習歌單、 暖好身子、準備好心情！」



RubberBand 透露，這次巡演將會帶來不少驚喜，台北場也會有專屬回饋，希望在每個城市的歌單，都放上一首屬於當地特別的歌曲，此外，RubberBand 也正在籌備全新 K 專輯《KOMOREBI》，部分曲目將會首次在巡演中演唱！主唱 6號說：「我們希望和世界各地的樂迷， 一起替新專輯的到來提前暖身。」





香港人氣樂團RubberBand宣布即將展開全新世界巡演 《A Night In》World Tour 2025！巡演將於今年10月正式啟程，首站從英國開跑，接著前進北美，並於11月16日登陸台北 Zepp New Taipei，台北場門票將於9月15日中午12點於拓元售票系統開賣。睽違2年再來台，主唱6號回憶，之前在台北演出時，曾遇過颱風被迫取消，讓他們印象深刻。