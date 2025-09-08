我是廣告 請繼續往下閱讀

效力MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）的「令和怪物」佐佐木朗希，因右肩夾擠症候群進入傷兵名單（IL）後，目前仍在小聯盟3A進行復健登板。不過，根據道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）接受《ABEMA》節目受訪時表示，佐佐木目前仍未恢復到應有狀態，坦言他「還沒準備好重返大聯盟」，同時也提到目前沒有讓佐佐木轉中繼的想法。佐佐木朗希在3日於3A對陣休士頓太空人3A時，登板5局被擊出3支安打、失4分，首局就挨了2發2分砲，最終吞下敗投。儘管最速球速達到96.9英里（約155.9公里），但相較於前兩場復健登板仍有下滑。對此，道奇總教練羅伯斯日前接受《ABEMA》節目《早安羅伯斯》專訪時表示：「朗希的球速還沒完全回來，控球也不夠理想。雖然曾經投出99英哩，但沒有控制力，後來只好降速來搶好球。」他直言，佐佐木目前「還沒準備好」，並強調：「以他的潛力，本應能輕鬆壓制小聯盟打者；如果在小聯盟都壓不住，那就更難應付大聯盟打者。」羅伯斯指出，今年對佐佐木而言，是「學習和經驗累積的一年」，雖然他年輕且具備優秀天賦，但現階段仍不具備立足大聯盟的即戰力。在道奇現有的先發輪值中，山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）、史內爾（Blake Snell）等人狀態穩定。羅伯斯坦言：「朗希要擠進這樣的先發陣容很難，必須拿出更明確的成績才有機會。」不過，羅伯斯也給了期許：「我希望他能以此為挑戰，憑藉實力贏得一席之地。他有這樣的天賦，只需要證明自己。」至於是否可能轉任中繼或救援角色？羅伯斯則斬釘截鐵地表示：「目前沒有這樣的計畫。」他強調，佐佐木將持續以「先發投手」的角色在3A調整，目標仍是以先發身分重返大聯盟。