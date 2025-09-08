我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿弟、牛奶（左）勾下巴作勢親吻，引全場尖叫。（圖／相信音樂）

Energy《ALL IN全面進擊》9月6日、7日在高雄巨蛋演出，兩天的演唱會落幕，Energy也向所有粉絲告白：「沒有你們，我們也不會有機會再站在這裡了，謝謝你們！」而演唱會嘉賓邀請到甜蜜教主王心凌，她在台上虧Energy，即便是出道多年的她，遇上Energy都還得叫一聲「哥」，相當可愛。王心凌擔任Energy演唱會的驚喜嘉賓，一首經典歌曲〈愛你〉瞬間讓現場瀰漫粉紅氛圍，王心凌表示，很榮幸能擔任Energy的演唱會嘉賓，還幽默地說：「我現在平常出門走跳大家都叫我姐姐，今天站在台上，還是要叫各位一聲『哥』呀！」王心凌分享，這次與Energy合作的〈愛你〉是第一次和這麼多歌手合唱，但她也笑著說有點小遺憾：「這首歌應該要牽手才對！」隨即拉著五人一起扶著彼此的腰再跳一遍經典舞步，還要Energy一起翹屁股、勾腳裝可愛，結果大家貼在一起跳得亂七八糟，引來全場大笑。Energy打趣說：「剛剛那段我們練了兩個月，是這次演唱會最難的舞蹈！」王心凌則笑回：「你們下次要再練一下！」而王心凌也透露，接下來演唱會場次會繼續安排，Energy則趁機喊話：「這個舞我們練了兩個月，只跳一次太虧了，下次我們一定把牽手練好，自告奮勇再跳！」更笑說下次要一起穿學生裙演出，讓全場粉絲嗨翻尖叫。Energy也宣布將於明年1月10日重返台北小巨蛋舉辦「中華電信Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會」。