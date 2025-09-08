我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民眾黨前主席柯文哲今天以7千萬元交保，前立委蔡壁如奉勸檢察官別提抗告，「我覺得也夠了」。她希望柯文哲出來後先把身體養好，有健康身體才能對抗司法案件。至於外界擔心「兩個太陽」問題，她認為民眾黨還是小黨，「沒有所謂兩顆太陽，一顆太陽的問題」，為了黨的永續發展，應多栽培黨內的政治明星。對於柯文哲點頭願意交保，蔡壁如今（8）日接受媒體電訪時表示，這件事對民眾黨所有黨員、支持者都是注入強心針，奉勸檢察官不要抗告，「我覺得也夠了」，畢竟該查的跟該問的，都調查的差不多了，台灣司法這樣羈押一個人，司法單位應該要檢討。柯文哲看起來瘦很多，希望他先把身體養好，有健康身體才能對抗長久的司法案件。蔡壁如昨表示，她今天在新竹有滿滿的行程，所以無法和大家去北院接柯文哲。是否擔心黨內有「兩顆太陽」？蔡壁如認為，民眾黨還是一個小黨，沒有所謂一顆、兩顆太陽的問題，經營政黨和經營廟一樣，總希望供奉幾尊大佛供老百姓參拜，黨內一定要栽培很多政治明星，才能永續發展。是否應該讓柯回任黨主席？蔡壁如認為，一切按照黨內制度走，先讓柯文哲出來適應一下外面的生活，再坐下來討論整個民眾黨的發展。