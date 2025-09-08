我是廣告 請繼續往下閱讀

▲顧穎聽到李千娜的擔憂，忍不住落淚。（圖／翻攝自LINE TV）

▲李千娜（左）和顧穎（右）淚灑舞台。（圖／翻攝自LINE TV）

李千娜擔任《大學聲YOUNG VOICE》客座導師，女兒顧穎也是該節目的參賽者，在上週六播出的內容中，李千娜親自講評女兒的歌聲，才講沒兩句，顧穎就激動落淚，李千娜也說，很擔心女兒在追尋夢想的路上，會被「李千娜女兒」的標籤影響，讓參賽者、導師們都感動落淚。李千娜在《大學聲YOUNG VOICE》中擔任評審，也是歌唱節目出身的她，很能了解選手的心情，總是能給出中立的評價，不過這次選手中還有自己的女兒顧穎，在顧穎唱完孫盛希的〈潛伏期〉後，李千娜誇獎女兒的中低音非常有魅力，將歌曲詮釋得很好。才誇獎沒兩句，李千娜的聲音明顯顫抖，光是提到女兒的名字就顯得相當緊張，顧穎聽到一半就轉身拭淚，李千娜不知所措，只能對鏡頭傻笑，看得出她過去對女兒極為保護，直到顧穎決定踏上歌手之路。李千娜坦言，因為這次要擔任導師，盡可能做好每一位選手功課，上次顧穎唱台語歌，她也有提點台語咬字，但後來發現，顧穎有自己的特色和能力，就決定讓她自己發揮，「而且她每天都關在房間練歌，我也盡量不打擾她，讓她好好地展現自己。」顧穎在節目上話很少，主持人木木問李千娜，知不知道為什麼女兒情緒會這麼激動？李千娜則說自己非常緊張，也很擔心，擔心顧穎會被星二代標籤框架，「我希望她停止聽到這樣的聲音，是因為她自己很努力，她也是跟大家一樣，在追求自己的夢想，我是過來人，我也在追求自己的夢想，以及很喜歡唱歌這件事，希望大家可以聆聽她唱歌，讓她來跟大家說故事，而不是放在，她是誰的女兒身上。」一席話讓在場的人都感動落淚。