▲Doja Cat在2025 MTV音樂錄影帶大獎有精彩演出。（圖／翻攝自Doja Cat臉書）

她在致詞時感性表示：「身為一位藝術家是一種紀律， 旨在深入人心，在那裡扎根，並提醒他們要勇敢築夢的技藝，作為一位藝術家的責任，是要讓觀眾微笑、起舞、流淚並得到釋放。 」卡卡表示要將獎項獻給觀眾，「 你們非常值得擁有一個閃耀的舞台，我將所有的掌聲獻給你們，謝謝小怪獸（女神卡卡粉絲名），感謝你們總是支持我， 也支持我心中的那隻怪獸。」



除了領獎外， 女神卡卡也帶來前一晚在麥迪遜廣場花園個人演唱會上的精彩預錄演 出，她頭上頂著巨大丸子頭， 在此趟巡演中經典的巨型籠子舞台霸氣登場，以超夯舞曲〈 Abracadabra〉揭開序幕，瞬間炒熱現場氣氛； 接著一眨眼卡卡馬上進入籠中，換上全白裙裝、頂著一頭散髮， 帶來上週甫推出的全新單曲〈The Dead Dance〉，熱跳 MV 中的魔性死亡之舞，舉手投足展現舞台女王風範。







▲流行天后女神卡卡（如圖，Lady Gaga）今天2025MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮在表演她的最新歌曲〈死亡之舞〉。（圖／翻攝自LadyGaga YouTube）



亞莉安娜從創傷中療癒奪壓軸大獎



亞莉安娜以〈brighter days ahead〉風光拿下最大獎年度最佳音樂錄影帶、最佳流行音樂錄影帶和最佳長篇音樂錄影帶， 她第一次上台領獎時先是感謝父親在MV 中獻出演出處女秀，在領取壓軸大獎時也感謝粉絲伴她一同成長：「 藝術從我小時候就是我的避風港。我很感激能以此作為我的事業， 並擁有如此熱情且支持我的粉絲們。」她形容專輯《永恆陽光》（ eternal sunshine）是關於從創傷中療癒，她暖心向觀眾喊話：「 如果你也在那樣的過程中，請繼續前行， 因為我保證未來會有更光明的日子。」



莎賓娜卡本特上月底甫推出全新專輯《Man’s Best Friend》，今天即在典禮上帶來主打歌〈Tears〉演出，舞台以街頭為背景，莎賓娜從印有她名字的人孔蓋驚喜登場， 身穿一襲閃亮白色流蘇裙裝搭配黑絲襪， 領著變裝皇后舞群邊唱邊跳，中間她走進電話亭脫掉上衣， 僅留下流蘇內衣，在雨中忘情熱舞， 舞群們也在演出中舉著支持變裝皇后與跨性別者的標示。 莎賓娜在拿下「最佳專輯」時表示：「 我們都知道這個世界常常充滿了批評、歧視與負面情緒。 所以能夠成為某種能帶來光明，讓你微笑、起舞， 甚至讓你覺得整個世界都任你主宰的一部分，對此我心懷感激。」



莎賓娜卡本特奪最佳專輯獎 對世界心懷感激



其他演出部分，串流霸主巨星馬龍（Post Malone）與葛萊美入圍肯定的 Jelly Roll 演出合作曲〈Losers〉，兩人期間勾肩搭背合唱展現兄弟情， 後半段更搭背絢爛煙火，畫面美不勝收。 全英最佳男歌手提名肯定搖滾新星 YUNGBLUD 與史密斯飛船（Aerosmith）主唱 Steven Tyler 和吉他手 Joe Perry ，以及葡萄牙裔的美國吉他手 Nuno Bettencourt， 攜手共演今年離世的重金屬教父奧茲奧斯本（Ozzy Osbourne）的多首金曲向其致敬。另外獲得本屆「 音樂錄影帶先鋒」的天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、蜜桃貓朵佳（Doja Cat）、J巴爾文（J Balvin）、DJ Snake、康納格雷（Conan Gray）、Lola Young 等人也都帶來精彩演出。



【2025 MTV 音樂錄影帶大獎得獎名單】



年度最佳音樂錄影帶 VIDEO OF THE YEAR



亞莉安娜（Ariana Grande）〈brighter days ahead〉



年度藝人 ARTIST OF THE YEAR



女神卡卡（Lady Gaga）



年度歌曲 SONG OF THE YEAR



ROSÉ、火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉



音樂錄影帶先鋒 VIDEO VANGUARD



瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）



最佳新人 BEST NEW ARTIST



艾力克斯華倫（Alex Warren）



最佳專輯 BEST ALBUM



莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter） 《微甜》（Short n’ Sweet）



年度 MTV PUSH 演出 MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR



2025.1月：KATSEYE〈Touch〉



最佳組合音樂錄影帶 BEST COLLABORATION



女神卡卡（Lady Gaga）、火星人布魯諾（Bruno Mars）〈Die With A Smile〉



最佳流行歌手 BEST POP ARTIST



莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）



夏日歌曲 SONG OF THE SUMMER



泰特麥可蕾（Tate McRae）〈Just Keep Watching〉



最佳流行音樂錄影帶 BEST POP



亞莉安娜（Ariana Grande）〈brighter days ahead〉



最佳嘻哈音樂錄影帶 BEST HIP-HOP



多琪（Doechii）〈Anxiety〉



最佳R&B音樂錄影帶 BEST R&B



瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）〈Type Dangerous〉



最佳另類音樂錄影帶 BEST ALTERNATIVE



Sombr〈back to friends〉



最佳搖滾音樂錄影帶 BEST ROCK



酷玩樂團（Coldplay）〈ALL MY LOVE〉



最佳拉丁音樂錄影帶 BEST LATIN



夏奇拉（Shakira）〈Soltera〉



最佳韓流音樂錄影帶 BEST K-POP



LISA ft. 蜜桃貓朵佳（Doja Cat） & Raye 〈Born Again〉



最佳鄉村音樂錄影帶 BEST COUNTRY



Megan Moroney〈Am I Okay?〉



最佳非洲舞曲音樂錄影帶 BEST AFROBEATS



泰拉（Tyla）〈PUSH 2 START〉



最具正能量音樂錄影帶 VIDEO FOR GOOD



酷娃恰莉（Charli xcx）ft. 怪奇比莉（Billie Eilish）〈Guess〉



最佳拉丁偶像獎 LATIN ICON AWARD



瑞奇馬汀（Ricky Martin）







西洋樂壇音樂盛事2025年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Award，簡稱VMA）在台灣時間今（8）天上午於紐約 UBS 體育館圓滿落幕，嘻哈巨星LL酷J（LL COOL J）擔任本屆主持人，流行天后女神卡卡（Lady Gaga）入圍12項最後抱回年度藝人、最佳組合音樂錄影帶等4項大獎，成為獲獎數最多的大贏家；亞莉安娜（Ariana Grande）則是以微電影〈brighter days ahead〉拿下最大獎年度最佳音樂錄影帶等3座大獎，莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）同樣抱回3獎項。女神卡卡當晚在紐約麥迪遜廣場花園有「The MAYHEM Ball」巡演，但她依然在演唱會前驚喜播空出席VMA，並在典禮一開始就風光拿下年度藝人獎，