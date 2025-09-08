我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯加入品牌大使行列。（圖／翻攝自IG@uniqlo_taiwan）

許瑋甯8月14日在報喜，平安生下兒子，不過當時已有親友收到彌月禮，推算時間她應該是產後一個月才公開喜訊，如今她出月子立刻復出，今（8）日在IG限時動態分享第一個工作，就是加入服裝品牌UNIQLO15周年大使陣容，穿著紅色針織衫和牛仔褲，踩著皮靴的許瑋甯，氣色相當不錯。許瑋甯在IG分享產後復出工作，她擔任服裝品牌UNIQLO15周年大使陣容，穿著紅色諾圓領毛衣，搭配喇叭牛仔褲，展現知性魅力，另外還有一套是穿著短版襯衫和寬擺裙，凸顯出女星氣質，不少網友立刻留言，「狀態超好」、「哇！瘦好快，天生麗質就是這樣」、「仙氣都飄出畫面了」、「這次合作也太強」！事實上，UNIQLO之前才公布許光漢退伍後加入大使行列，當時一則許光漢站在路邊街拍的短影音，也讓許多粉絲被迷倒，還有人說不知道是衣服太好看，還是當過兵之後的許光漢更多添幾分魅力，而許瑋甯也將在明（9）日出舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，想必會吸引大批媒體搶拍。