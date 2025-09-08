我是廣告 請繼續往下閱讀

中醫診所「神手抹藥布」爆紅！4刀完工太療癒

但這名神人整個過程只動了4刀，就把藥膏弄得均勻又平整，最後放上一層紙張隔絕藥膏，就完成中醫診所常見的藥膏了。

中藥貼布是什麼？製造方式、注意事項一次看

「中藥貼布」是將中藥粉劑以水或溶劑調和成膏狀物，再均勻塗布於紙張、不織布或布料上，再請患者將其敷於患處，但根據不同病症，所使用的藥膏成分也有所不同，所以這一類型的藥膏必須經由中醫師診斷後開給病患使用。

▲「中藥貼布」是將中藥粉劑以水或溶劑調和成膏狀物，再均勻塗布於紙張、不織布或布料上，再請患者將其敷於患處，但根據不同病症，所使用的藥膏成分也有所不同。（圖／Threads@nn.210_授權提供）

中醫診所抹藥布爆紅！前陣子網路上突然出現許多中醫診所抹藥布的影片，不少診所醫師或助理接受挑戰，靠著自身神手人工做出一片片藥布。對此，就有一名網友分享同事所拍攝的抹藥布挑戰影片，有女網友近日在Threads發文分享，表示最近網路上很流行拍攝「批藥膏」影片，她馬上請來同事示範如何神手抹藥布，也意外揭露中醫診所藥布製作過程。從影片中可見，製作藥布時要先準備乾淨布料，接著拿抹刀在藥膏罐中刮起一整團藥膏，再來將其放在藥布上鋪平即可。整個過程只花不到20秒，超療癒的畫面引起台灣人搶看，至今已有超過29萬人觀看，不少網友看了也驚呼、「看了覺得舒適，就是那四個直角，療癒」、「有在開放批藥膏參觀嗎？」、「好療癒，怎麼有辦法抹那麼好」，事實上，張家誠中醫師在臉書粉專上表示，常見的中藥膏藥含有黃連、黃芩、黃柏、薄荷、艾草、川芎等草本藥材，透過消炎止痛、活血化瘀、改善循環等多重機制來緩解疼痛。這類貼布的特點是作用較溫和，適合慢性關節疼痛、肌肉痠痛以及日常跌打損傷。但張家誠醫師提醒民眾，中藥藥布成分較為多樣，