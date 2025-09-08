中央氣象署今（8）日針對9縣市發布大雨特報、「大雷雨即時訊息」，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（3）日新竹至南投、嘉義、高雄、宜蘭山區及花蓮、臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，甚至是冰雹的威脅，雨勢預估入夜才會完全趨緩。
氣象署指出，大雨特報地區為「新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、臺東縣。」
🟡大雷雨警戒
⚠️13:22發布－花蓮縣、臺東縣
📍花蓮縣：富里鄉、卓溪鄉
📍臺東縣：關山鎮、池上鄉、東河鄉、海端鄉
氣象署預報員朱美霖指出，台灣今天主要受南方雲系影響，花東、恆春半島不定時有陣雨或雷雨，午後雷陣雨會在大台北、各地山區頻繁出現，雨勢又快又急，還會伴隨閃電、雷擊，入夜中部以北也都會有零星降雨。明（9）日太平洋高壓會稍微增強，讓台灣天氣趨於穩定，午後雷陣雨轉往山區集中。
週三（9/10）開始天氣會更加穩定，台灣整體降雨減少，僅台東、恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；週四至週日（9/11至9/14）是本週天氣最好的時段，全台多雲到晴，午後雷陣雨強度更低。
