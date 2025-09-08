我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲近日獲台北地院裁定以7000萬元交保，經過幾日深思考量，今（8）日上午律見後他終於點頭，由妻子陳佩琪出面辦保。不過，外界有聲音質疑，法官開出如此高額的交保金，是在「故意釣魚」？對此，時常對政治發表評論的胸腔科名醫蘇一峰酸嗆，「側翼又腦補」，他也透露法官做法的背後，其實藏了一個真實理由。蘇一峰指出，說7000萬是法官故意在釣魚柯文哲，是可以釣什麼魚？金流都查一年了，是抓到什麼魚？他直言自身看法是，法官夾在輿論和黨的壓力兩難，不放柯文哲，社會輿論檢討司法迫害的聲量越來越大，放了柯文哲得罪民進黨，所以才弄個7千萬，兩邊都處理！今日下午2點半，柯文哲終於現身鏡頭前並發表談話，他表示在父親病危的那段期間，是自己最難捱的時刻，並痛批這案子根本是冤獄，總統賴清德讓國家陷入四分五裂的局面，「賴清德你好好想一想吧」！現場支持者相當激動，不斷大喊「阿北加油」、「阿北我們都在」、「台灣的選擇，柯文哲」、「柯文哲，清清白白」。