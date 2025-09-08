我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運於6月9日突破5千萬人次運量，中捷公司特別準備星宇航空「台中出發亞洲不限航點商務艙雙人來回機票」致贈第5千萬名旅客，但等了3個月，中獎者還是未現身。中捷公司判斷幸運兒可能不是中部人，由於領獎期限將屆，今天再度公布一卡通電子票證卡號，呼籲全民一起協尋，別讓大獎擦身而過。台中市目前只有一條捷運綠線，中捷公司為慶祝運量將突破5,000萬人次，特別準備星宇航空「台中出發亞洲不限航點商務艙雙人來回機票」贈給第5,000萬名旅客，領獎期限至9月30日截止，然而幸運兒至今仍未現身。台中捷運公司表示，這名幸運旅客於6月9日（星期一）下午，持一卡通電子票證（卡號：35000104351）自舊社站進站、2時45分由市政府站出站，當時他身著深色上衣、黃色帽子，手拉兩個行李箱。由於台中使用悠遊卡者較多，加上這名幸運旅客拉著兩個行李箱，中捷公司研判可能是南部人，雖然透過發布新聞稿、臉書等管道提醒旅客拿出票卡檢查卡號，仍未等到這名幸運旅客。根據活動規定，機票若逾期未領將註銷資格。中捷呼籲所有民眾，如果發現親友有類似行程，請協助提醒他確認卡號，符合第5千萬人次卡號者，可立即聯繫中捷客服專線（04）3706-3606，或透過台中捷運臉書粉絲專頁私訊詢問，經確認身分後將立即安排領獎、實現專屬的「商務艙夢幻之旅」。