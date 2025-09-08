我是廣告 請繼續往下閱讀

第四屆亞太永續博覽會將於9月11日至13日在台北世貿一館舉行。台灣鞋業龍頭 A.S.O 阿瘦今年首次參展（展位號：120），以「台灣鞋業的永續行動力，從海洋到足下」為題，提出「足測3.0 × 循環 × 零負擔」三大核心，回應全球鞋業的減碳挑戰與健康需求。根據統計，全球鞋業年產量約 224 億雙，其中多數最終進入掩埋場。A.S.O阿瘦表示，鞋子結構複雜，平均由 40–60 種零件組成，使得回收落實不易。阿瘦在本次亞太永續博覽會將首度公開以海洋回收紗線和一體成型設計打造的全循環再生鞋，平均總碳排放量僅約 7 kg CO₂e，比傳統製鞋少掉 9 倍碳排，搭配輕量材質，重量甚至比手機更輕，既減輕地球的負擔，也讓雙腳行走更自在。除了產品創新，阿瘦也展出升級版「動態足壓量測3.0」，透過AI智慧分析結合 1,728 個感測點，只需 90 秒即可完成檢測，並串聯超過 60 萬筆大數據，提供個人化健康建議，進一步呼應循環與零負擔的訴求。展區設計同樣以永續為核心，以回收紙材打造巨型鞋盒展場，利用製鞋餘料與循環再生原料打造海底景觀，抹香鯨、白海豚、綠蠵龜等意象穿梭其間，提醒海洋保育的重要性，讓觀眾「看得見、摸得到」永續材料的應用。阿瘦表示：「永續行動力，必須從日常出發，從消費者腳下走出的每一步，累積成產業與社會的改變。我們希望證明，一雙好鞋可以同時是環保、舒適，也能是零負擔的選擇，讓台灣鞋業成為亞洲永續循環的示範基地。」阿瘦也將於 9 月 11 日（四）12:50–13:50 在「永續沙龍舞台」舉辦發表，以「從海洋到足下：台灣鞋業的永續行動力」為題，聚焦三大面向：鞋業如何落實減碳、如何把健康與永續結合，以及如何在產業端創造新商機。誠摯邀請民眾於 9 月 11 日至 13 日親臨亞太永續博覽會，體驗全循環鞋、AI 足測 3.0 與零負擔設計，見證台灣鞋業如何從單一品牌努力，走向產業與社會共同的永續行動力。日期：2025年9月11日至9月13日 09:00 ~ 17:00地點：台北世貿一館│永續生活區 展位號：120