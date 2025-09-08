Super Junior於本月5、6日前往香港舉辦出道20年巡迴演唱會《Super Show 10》，而香港巨星成龍也為團體送上祝福花籃，署名處還寫下了親近好友才會寫下的「With love」，祝福Super Junior開演一切順利。回溯Super Junior跟成龍的淵源可是起自2009年，當時他們受邀參加成龍的演唱會，之後始源又因為拍戲多次跟成龍合作，締造了多年的好感情。
SJ香港開唱 始源、厲旭合照成龍花籃
始源在IG限時動態跟成龍所送上的祝福花籃合照，可以看見成龍在祝福卡片中用英文寫著：「給Super Junior，歡迎來到香港，最棒的秀。」最後署名寫下「愛你們的成龍，一切順心」，隨後厲旭也在IG曬出了成龍的花籃照，可見大家的好感情。
回顧SJ和成龍交情 源自於16年前一場演唱會
Super Junior跟成龍的好感情最早起自於2009年，當時靠著〈Sorry, Sorry〉紅遍亞洲的他們，受邀擔任了「成龍和他的朋友們」演唱會嘉賓；2013年，成龍到韓國宣傳電影《十二生肖》時，還跟始源一起拍攝了節目《Running Man》；2015年他們又再次合作電影《天將雄師》，多次合作下也建立起了始源跟成龍的好感情。
不僅如此，始源在2022年登上節目《我家的熊孩子》時，還在錄影時現場打電話給成龍，直言成龍是他非常尊敬的武打明星，兩人在現場聊起了之後要見面等話題，讓節目主持人們全都看傻。
Super Junior將於11月15、16日來到台北大巨蛋，舉辦出道20週年紀念巡迴演唱會「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in TAIPEI」，門票日前開唱後已全數完售，可見Super Junior在台灣的超強人氣。
資料來源：IG
看更多Super Junior相關新聞：
SJ D&E東海防曬祕訣曝光！竟用1工具刷牙 銀赫嗨喊：皮膚變超好
SJ大巨蛋演唱會沒搶到沒關係！理科太太已花千萬：再把成員請來台
