我是廣告 請繼續往下閱讀

▲作為咖啡館經營者，塔納農以餐飲結合社群行銷，使「查查咖啡館」成為拉廊最受歡迎的聚會場所之一。（圖／翻攝自臉書）

泰國新任總理阿努廷·查恩維拉庫（Anutin Charnvirakul）上任後，他的妻子塔納農·尼拉米（Thananont Niramit）隨即成為媒體與公眾焦點。根據泰國媒體《KhaoSod》報導，39歲的塔納農原名素帕楠·尼拉西（Supanan Nirasit），人稱「查查」（Jajaa），是「查查咖啡館」（JaJaa Coffee）的經營者。外界也關注她與58歲阿努廷的相識過程。綜合泰國媒體報導，兩人是在拉廊府（Ranong）的「查查咖啡館」結緣，當時阿努廷是常客。隨著交往逐漸深入，兩人相戀兩年後便進一步發展，阿努廷正式將塔納農介紹給家人，並準備結婚。兩人首次公開亮相是在2022年5月4日，阿努廷陪同她出席加冕日王室祈福儀式。當時這一舉動不僅宣告了兩人關係進入公眾視野，也引發政治圈高度關注，使塔納農逐漸成為媒體鏡頭下的新焦點。塔納農來自華裔家庭，是四姐妹之一，家族從事汽車零件生意。她先後在拉廊（Ranong）與曼谷（Bangkok）完成學業，後來進入泰國國立法政大學（Thammasat University），並因參加朱拉隆功—法政大學足球賽擔任鼓手而小有名氣。作為咖啡館經營者，塔納農以餐飲結合社群行銷，使「查查咖啡館」成為拉廊最受歡迎的聚會場所之一。她近期還在泰自豪黨（Bhumjaithai Party）總部設立「Jaristaa咖啡館」。就在泰國國會最大黨「人民黨」（Move Forward Party，橙黨）表態支持阿努廷擔任新總理時，媒體問她是否會推出「橙味蛋糕」，她幽默回應：「早已有售，最近還賣得特別好」。塔納農表示，最初自己對政治沒有興趣，與阿努廷的初識也沒有特別火花。但隨著他多次來訪、展現對家人的關懷，她逐漸被其細膩與真誠打動。她形容阿努廷「嚴謹又幽默、溫暖且接地氣」，生活中常帶來笑聲，並且始終把家庭放在心中，即使公務繁忙，也會抽空與父親、子女與孫輩共餐。