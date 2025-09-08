日本 BANDAI SPIRITS 的超人氣抽獎系列「一番賞」，再度攜手超高人氣角色《吉伊卡哇》，推出全新溫泉主題周邊！這次的 「一番賞 吉伊卡哇～感到暖心 吉伊卡哇的溫泉～」 將於 2025 年 9 月 19 日起陸續發售，目前購物橘子已搶先開放預抽。
【購物橘子】一番賞 吉伊卡哇～感到暖心 吉伊卡哇的溫泉～：點我開抽
這一彈獎品完整收錄 A～H 賞與最後一賞，不只可愛，更兼具實用性，帶你一起感受吉伊卡哇與小夥伴們的暖心泡湯時光。
一番賞 吉伊卡哇～感到暖心 吉伊卡哇的溫泉～ 獎品一覽
《吉伊卡哇》粉絲絕對不能錯過的溫泉療癒系一番賞！本次系列不僅細膩還原角色泡湯日常，還融入收納、玻璃杯、文具與布製品等實用賞品，讓你無論在家還是辦公都能被療癒。
現在，就來一起抽【吉伊卡哇～感到暖心 吉伊卡哇的溫泉～】吧！＞＞點我開抽
【購物橘子】吉伊卡哇各式周邊：點我逛
| 原文出處：ACG情報橘
| 原文連結：點此
| 本文由ACG情報橘原創，已獲授權全文轉載，請勿另行複製或轉載。
A賞｜溫暖療癒澡堂小物收納模型（約16cm）將吉伊卡哇、小八、兔兔泡溫泉的模樣製作成立體模型，紅著臉頰的放鬆神情超級療癒！同時具備小物收納功能，可以存放飾品或文具。
B賞｜歡迎光臨★收銀台模型吉伊卡哇與小八化身澡堂收銀員，迎接客人的模樣超萌！附有小收納空間，可當筆筒或小物收納盒。木牌還能翻動，營業中與休息中自由切換，既是擺飾也是實用小物。
C賞｜舒暢湯後時間模型兔兔與栗子饅頭在販賣機前喝牛奶的場景，販賣機還能打開收納！角色公仔也能單獨擺放，展示自由度高。
D賞｜可愛嗎？洗浴區模型小桃與古本屋在鏡子前沐浴的模樣，鏡面設計讓人感覺與小桃對視，旁邊小桶子還能收納耳環、戒指等小配件。
E 賞｜浴後飲料玻璃杯（全4種）澡堂必備牛奶瓶與小玻璃杯，各兩種造型，印上吉伊卡哇角色插圖。泡湯後來一杯冰飲，超有氛圍感！
F賞｜澡堂吊飾收藏（全8種）以泡湯插畫為主題的吊飾系列，吉伊卡哇、小八、兔兔和小桃的個人款式更特別設計成澡堂置物櫃鑰匙風格，實用又具收藏價值。
G賞｜文具組（多款隨機）便利貼、A4 文件夾、Memo 紙、貼紙等實用文具組合，搭配療癒插圖，讓辦公或學習時也能被吉伊卡哇的溫泉氛圍治癒。
H賞｜布製品收藏（多款隨機）包含束口袋、小毛巾等實用品，帶去澡堂或日常使用都很合適，既可愛又實用。
最後一賞｜一起溫暖療癒♪浴後抱枕（約60cm）大尺寸雙面抱枕，正反兩面分別為藍色與白色，印有小可愛們泡湯後的可愛模樣。側邊還加上吉伊卡哇、小八和兔兔的立體角色設計，讓人忍不住想抱緊。
