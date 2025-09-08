超人氣漫畫與動畫系列《小林家的龍女僕》，即將於 2025 年 9 月 12 日推出首部電影版《電影版 小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》。這次故事將聚焦人氣角色「康娜」的身世，描繪她與父親的重逢與矛盾，同時揭開龍族世界的神祕面紗，帶來全新的情感衝擊與壯闊戰鬥。
《小林家的龍女僕》簡介
《小林家的龍女僕》出自漫畫家 Cool 教信者，自 2013 年起於《月刊 Action》連載，截至 2025 年 6 月已推出 17 本單行本，全球銷量突破 500 萬冊。
故事起點源於一場奇妙邂逅，因戰鬥而受傷的龍族少女「朵露」，因人類上班族小林的幫助而身受感動，決定以「女僕」身分與她同居。隨著康娜、伊露露等角色加入，作品展開了溫馨又爆笑的異種族同居日常。
表面上是奇幻搞笑的日常系，卻透過角色互動探討「家的意義」、「接納差異」與「孤獨歸屬」等深層主題，讓作品不僅療癒，更具哲思。
京都動畫在 2017 年改編推出電視動畫第一季，並於 2018 年獲得 Crunchyroll 動畫大賞最佳喜劇、最佳結局 2 項大獎肯定；2021 年再度推出第二季《小林家的龍女僕 S》，憑藉高品質作畫與真摯劇情，收穫全球粉絲好評。
電影版劇情介紹
《電影版 小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》將故事焦點放在康娜與其父親「奇慕卡姆伊」的對立。
當龍族少女朵露化身女僕，與小林、康娜、伊露露過著安穩的生活時，混沌勢力首領「奇慕卡姆伊」突然現身，不僅揭露龍界即將爆發戰爭的消息，更強硬要求康娜回歸龍族助戰。
康娜在「渴望父愛」與「不願割捨小林家庭羈絆」之間陷入掙扎；小林則選擇相信康娜能做出自己的決定，並努力修補她跟父親之間的關係。
同時，朵露也察覺戰爭背後隱藏著不為人知的陰謀。龍族的衝突、人類與龍族的價值觀差異，以及父女親情的抉擇，將在大銀幕展開扣人心弦的篇章。
電影三大亮點
亮點一：龍族世界揭密
不同於電視動畫的輕鬆日常，電影版將正式揭露龍族的歷史與衝突，帶觀眾探索全新異世界舞台，深入探討親情、歸屬與獨立的課題。
亮點二：京都動畫高水準製作
延續京阿尼精緻作畫，本片進一步強化光影效果、戰鬥動作場景與情感張力。龍族戰鬥的磅礡氣勢搭配細膩感情刻劃，讓觀眾享受前所未有的震撼。
亮點三：豪華聲優與音樂陣容
聲優方面，田村睦心（小林）、桑原由氣（朵露）、長繩麻理亞（康娜）等原班人馬全數回歸。
康娜之父「奇慕卡姆伊」由實力派聲優立木文彥飾演，其軍師「阿薩德」則由島崎信長配音。退出聲優界的嶺內智美不再為「伊露露」配音，改由杉浦栞接任。
主題曲與插曲更集結 fhána、Kotringo 與傳奇歌姬小林幸子，打造極具情感張力的音樂體驗。
《電影版 小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》不僅是系列首部大銀幕動畫，更是一場集親情、戰鬥、日常與異世界冒險於一身的視覺饗宴。
無論你是忠實粉絲，還是第一次踏入龍女僕的世界，都能在這部電影裡感受到京阿尼獨有的細膩情感與極致作畫，絕對是今年秋季必看的動畫電影之一。
原文出處：ACG情報橘
| 原文連結：點此
| 本文由ACG情報橘原創，已獲授權全文轉載，請勿另行複製或轉載。
