▲范逸臣要為戲泳渡日月潭，直呼是高難度挑戰。（圖／春暉映像提供）

▲范逸臣（左起）、林芳語、李㼈、羅文謙出席電影《突破：三千米的泳氣》試片會。（圖／春輝映像提供）

李㼈和女兒李紫嫣首度合演的電影《突破：三千米的泳氣》，即將在中秋節假期上映，片中李㼈與李紫嫣不但有動人的父女對手戲，他與2歲女兒的紀錄片段還是真的他和李紫嫣小時候留下的影像，彌足珍貴。他笑稱女兒得到自己演戲38年來的功力，首度主演電影的表現可以拿到98分，她從小就被他捧在手掌心，這次一起拍電影，作為爸爸的他也展現強大演技專業，連鼻涕都能夠連戲，讓導演安景鴻佩服。《突破：三千米的泳氣》改編自7位視障者橫渡日月潭的真實遭遇。李紫嫣首次登上大銀幕就擔任女主角，戲分吃重、難度也高，更有不少體力上的要求。李㼈表示李紫嫣小的時候，自己都在忙拍戲，已經沒日沒夜，和她的相處時間當然很少，每一次相聚都要把握，她一直到3歲，只要是被他帶出門，都是抱在手上、不會讓她落地，他還跟李紫嫣約好：「如果真的遇到世界末日，我們可以在哪裡碰面，哪怕有一天我走了，只要她碰到有人在她手心點3下，那個就是我。」聽來超級溫馨、感人。范逸臣扮演游泳教練，表示雖然會游泳，卻沒有游過日月潭那麼長的距離，難以想像視障朋友面對的恐懼，對他們更加敬佩。他表示在水裡不知道工作人員在忙些什麼，一群演員們在水裡泡很久， 人員卻還沒忙完，虧得李㼈大聲喊話，才能讓工作人員明白，演員已經又冷又難受。李㼈的大嗓門是眾所公認，在片場他大聲吼的時候，都是要讓工作人員了解演員們的狀況，然後趕緊狀況排除，才能進度順暢。參與本片演出的素人視障演員羅文謙透露，自己聽到李㼈的聲音，就知道他超兇、不能惹，聽得在場其他人都笑出來。他才強調其實李㼈相處之下就會發現人蠻好的，李㼈則是佩服從小就失去視覺的羅文謙竟然光憑聲音就能知道他差不多多高，感到很不可思議。李㼈自認在《突破：三千米的泳氣》演技表現上都不會太困難，導演則透露因為拍攝涕淚縱橫的戲拍了兩次，李㼈連鼻涕的落點都很連戲，真的看得出很投入。安景鴻稱讚范逸臣是自律暖男，不只自己都會準備得很好，連喝酒都有在控制，不管隔天有沒要拍攝，都會有所節制，放假時飲酒也很自律，連空檔都還在運動。倒是范逸臣跟李㼈在片中有被蕭煌奇以柔道摔出去的場面，李㼈直呼：「我真的確定他可以拿到金牌（世壯運），試戲的時候就已經往死裡摔、沒有在假裝的，我都要提醒他，我們男主角不能亂摔，因為片子還要拍，摔壞了我叫誰來演下去？」《突破：三千米的泳氣》10月3日起全台上映。