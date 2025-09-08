第七波信用管制（限貸令）從去年9月20日上路，已經快要滿1年了！台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年，5年內新成屋只有八德擴大、經國、小檜溪重劃區還維持上漲，尤其是八德擴大重劃區，半年就漲了7.6%；不過青埔、中路、藝文特區和機場捷運A7站，房價明顯下修，又以A7跌幅最大，短短半年就下跌近3成。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，八德擴大公園多，居住環境舒適，區域內又有桃園捷運綠線G01、G02站興建中，未來還有大鶯豐德交流道可紓解車流，近年受到家庭客購屋自住，因此也較不受打房政策影響，價格穩健。另外，經國和小檜溪重劃區鄰近藝文特區和桃園火車站的成熟商圈，機能完善，由於蛋黃區新屋供給有限且價格高貴，更凸顯周邊重劃區4字頭行情的吸引力，形成買氣外溢效應。
A7跌幅近3成！實際價格波動不大 2房中古總價約1300萬
至於桃園捷運A7站跌幅最大，5年內新屋短短半年就下跌近28.8%，台灣房屋捷運樂善直營店店長劉昭佑表示，主要是「富宇富御」3、4年前預售交易為2字頭，在今年上半年大量交屋，實價登錄上顯示為今年交易，因此拉低該區新案均價，實際上價格波動不大。劉昭佑指出，會買在A7的人，多是華亞科技園區、長庚醫院工作的雙北客，另外也有捷運通勤族，這邊房價相對親民，目前中古2房加車位總價約1300萬元上下、3房加車位總價則在1600到1800萬元左右。
換屋貸款不利 區域大坪數房價下修
豪宅集中的藝文特區，去年限貸令剛推出時，新成屋均價仍高達每坪55.5萬元，但是今年上半年降至47.7萬元，跌幅14.1%，張旭嵐指出，目前特區內開發已飽和，新推案皆位在特區周邊地區，部分新成屋去年成交價最高有至6字頭，但今年換屋族買氣趨弱，大坪數物件降至5字頭，呈現微幅下修態勢，因此拉低區域均價。不過桃園藝文特區的商圈和機能已相當成熟，有捷運綠線、桃園市立總圖書館等的設施，未來京站百貨將進駐等，房市仍有一定支撐力。
雙北外流人口多 長期自住需求仍在
第一建經研究中心副理張菱育分析，限貸令讓市場短期投資買盤明顯退場，加上總體經濟環境的不確定性，使得桃園各大重劃區房價進入「高檔盤整」期，新成屋因建商推案價格仍高，加上自住客支撐，跌幅呈現兩極化。張菱育指出，桃園作為北台灣人口紅利城市，且不乏雙北客外移至此購屋，長期需求仍在，但在市場景氣不明與貸款成數不足雙重壓力下，市場進入買方觀望期，議價空間放大，對於有自住需求的買方而言，目前反而是「精挑細選」的好時機。
資料來源：桃園市不動產交易e指通
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
