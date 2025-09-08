我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今（8）日面對巴爾的摩金鶯先發投手、日本賢拜菅野智之，打出雙響炮，率隊5：2勝出，金鶯代理總教練曼索利諾（Tony Mansolino）賽後直言，菅野智之那兩顆球其實沒有失投，是大谷揮棒實在太過出色，「這時候只能向他（大谷）脫帽致意了。」大谷今戰前兩打席面對菅野智之、分別在首局、第三局，通通打出全壘打，率隊在比賽前段就取得領先，曼索利諾賽後分析那兩次對決，「第一是外角高球，把球打向中外野，那球按照策略投在高角度，我認為沒有太多問題，第二次則是控制精準的內角球，但大谷還是把它轟出去了。」「整個系列賽開打前，他（大谷）已經打出46轟，這說明一切。」曼索利諾無奈卻又展現風度地說道，「這時候，只能向大谷脫帽致意了。」金鶯轉播單位《MASN》主播布朗（Kevin Brown）在看到大谷第2發全壘打後也當場讚嘆，「大谷又抓住機會了。」一旁球評、金鶯隊史最偉大之一的名人堂強投帕爾默則表示，「作為一位打者，他總能主宰戰局，他擔任投手時只有一場投超過5局，但拿起棒子，他就擁有壓倒性的實力。」