Google旗下AI Gemini 近期因 AI 圖片模型 Nano Banana強大的生成效果，能輕鬆生成可愛公仔圖片，在全球爆紅，台灣的活躍使用者數量也大幅增加。對此，Google 官方也在稍早詳細公布Gemini 免費版與付費版的用量限制，其中最重要的圖像生成功能，免費用戶每日最多生成100張圖片，不過100張的額度對於多數用戶來說很夠用了，Google這次可說是十分佛心。
Google詳細公布Gemini生成額度！免費帳號每天可生成100張圖
Google官方今（8）日稍早更新了Google AI 訂閱用戶的 Gemini 生成用量限制與升級方案的差異性，分別是免費的Gemini、每月台幣 650 元的Google AI Pro及每月8,150 元的Google AI Ultra三種方案。
大家最關注的「圖像生成和編輯」功能，免費使用的Gemini每天最多生成100張圖片，其他兩個付費方案則都是每天最多1000張圖片。
再來是影片生成功能，只有付費的Gemini用戶可使用，Google AI Pro一天可生成3部影片，Ultra方案則是5部。
此外，要啟用擅於數學推理的 Gemini 2.5 Pro，免費版本每日最多只能下達 5 次指令，但是 Google AI Pro 可以達到 100 次、Google AI Ultra 則為 500 次。
「脈絡窗口」也就是AI的記憶力部分，免費版本的前後文視窗只允許有 32,000 字，而付費版本則通通可以達到 100 萬字，這也會讓AI在長期的問答當中，產生出不同的回應，付費用戶可以透過大量對話，獲得更精細的答案。
綜觀這次Google官方公布的Gemini生成額度，對於大多數免費用戶，只想拿Gemini來生成 AI 公仔的圖片的話，其實免費方案就已經很夠用了，但若是願意付費650 元升級Google AI Pro，則可獲得更好的生成體驗與數量，在深度使用上的回答也可能會產出讓您更加滿意的答案。
資料來源：Google
