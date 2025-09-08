我是廣告 請繼續往下閱讀

▲59歲的林憶蓮擺脫發福，狀態重返巔峰。（圖／Sandy Lam 林憶蓮臉書）

▲林憶蓮相隔11年將來台參加《簡單生活節》。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

▲林憶蓮（左）、李宗盛（右）曾合唱過〈當愛已成往事〉。（圖／滾石唱片YouTube）

歌后林憶蓮2004年宣布與才子李宗盛離婚，兩位樂壇大咖的感情故事令人不勝唏噓，而林憶蓮的音樂之路還在前進，今（8）日《2025 Simple Life 簡單生活節》公開演出名單，確定林憶蓮將來台表演。今年已59歲的林憶蓮最近也在中國舉行《迴響 Resonance》巡迴演唱會，一度傳出發福的她，如今身材狀態又重回巔峰，美得令人窒息。林憶蓮2018推出專輯《0》後一度淡出樂壇，直到今年才重新開始舉行巡迴演唱會，目前已在中國唱了21場，她也持續在臉書分享演唱會的美照，只見59歲的林憶蓮皮膚緊緻、身材勻稱，換上表演服狀態完美，整個人散發出女王般的自信氣場，讓粉絲也大讚林憶蓮休息過後重回巔峰，歌喉依舊讓人很驚豔。而林憶蓮也將在11月29、30日來台參加國泰世華CUBE《2025 Simple Life 簡單生活節》，這次20週年活動在華山大草原舞台舉辦，林憶蓮上次參加是在2014年時，距今已有11年之久，因此歌迷都十分期待林憶蓮的演出。據悉，林憶蓮在淡出樂壇的這幾年間，陪女兒在倫敦求學，定居英國。而女兒如今已27歲，林憶蓮與李宗盛也已離婚21年了。回顧兩人轟轟烈烈的愛情故事，李宗盛在未與前妻朱衛茵離婚前，就已經愛上林憶蓮，兩人1992年合作專輯《不必在乎我是誰》時擦出愛火，後來李宗盛離婚後火速再婚林憶蓮，並在1998年生下女兒李喜兒。但這段才子與歌后的愛情並未長久，2004年7月12日李宗盛宣布與林憶蓮離婚，在聲明中還引用自己寫的歌詞：「我們的愛若是錯誤，願你我沒有白白受苦」，為兩人長達6年的愛恨糾葛畫下句點。2019年時兩人曾被拍到和女兒在台北吃飯，雖然已經不是夫妻關係，但看得出來相處融洽，以孩子的爸媽身分相處，沒有隔閡。