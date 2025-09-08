我是廣告 請繼續往下閱讀

日本政局掀起動盪，連帶牽動股匯債市敏感神經。日本首相石破茂昨（7）日召開記者會，宣布請辭自民黨總裁，日圓兌美元匯率在今（8）日貶破148大關至148.57，專家認為，政局未穩定前日圓恐怕「易貶難升」。日本首相兼自民黨總裁石破茂於昨日下午表示，為避免自民黨黨內分裂，走向分崩離析的悲慘結局，決定辭任首相（總理大臣）一職。此舉被視為他為了平息黨內混亂，選擇主動退位。日媒指出，因石破茂宣布辭職、引發日本政局不穩疑慮，造成日圓走貶，加上被視為財政規律派的石破茂辭職後、下任政權恐採取擴張性的財政政策，恐引發日債賣壓、日債殖利率9月8日恐揚升。日圓兌美元今日開盤急貶，一舉貶破148整數大關，盤中更貶值超過0.7%至148.57，貶破148.5關卡，截至台灣時間下午2點為止，日圓兌美元約落在148上下；日本長天期公債殖利率也攀升，包括日本30年期公債殖利率上揚超過4個基點，來到3.272%、20年期公債殖利率也走升3個基點，達到2.673%，顯示出日本公債價格持續走跌。盛寶銀行首席投資策略師Chanana表示，由於自民黨未能取得穩定多數，「直到繼任人選明朗之前，市場波動將維持高檔，日圓偏軟、公債殖利率上升，股市則兩頭走勢並存。」野村證券駐東京首席宏觀策略師Naka Matsuzawa表示，由於市場認為類似「安倍經濟學」的通貨再膨脹政策的風險較高，市場的下意識反應將是日本國債收益率上升、日圓走弱以及股價小幅上漲。