茂木敏充與林芳正表態參選

誰是下一任日本首相熱門人選？

日本首相石破茂7日宣布辭去首相及自民黨總裁職務，日媒報導，自民黨明日召開黨總裁選舉管理委員會討論細節，目前暫定10月4日補選，黨內已有多人表態參選。在最新一份日媒民調中，位居領先者是前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎。石破茂昨晚請辭自民黨總裁後，自民黨內部就總裁選舉方式進行最後協調，根據日本TBS及每日新報導，預計於9日決定選出繼任者的總裁選舉日程，報導引述消息指目前暫定10月4日補選機會最高，且是以納入黨員票的完整投票形式。自民黨前幹事長茂木敏充今天上午率先表態參選，此外，官房長官林芳正也基本決定參選。兩人在去年的自民黨總裁選舉中也曾在競選行列中。多家日本媒體在參院選舉後，就不斷釋出潛在的下一任自民黨總裁民調，根據日本新聞網（JNN）最新民調，問及民眾石破茂是否應該因參議院選舉失利而辭職時，41%的人認為「應該辭職」，49%的人認為「沒有必要辭職」。在自民黨支持者中，有73%認為「沒有必要辭職」。民調詢問誰是擔任下一任首相的適合人選，小泉進次郎和高市早苗並列第一，石破茂則排名第三。支持石破茂內閣的人數較上月調查增加了0.9個百分點，達到37.7%。反對支持的人數則下降1.1個百分點，為59.4%。各黨支持率部份，自民黨為23.3%（上升2.9）、立憲民主黨為6.5%（下降0.4）、維新會為4.7%（上升2）、 國民民主黨為6.8%（下降1.9）。高市早苗在去年的自民黨總裁選舉第一輪投票時拿下第一，但在第二輪被石破茂逆轉；小泉進次郎則在去年在總裁選舉首輪名列第3。JNN採用包括手機在內的隨機撥號（RDD）方式進行電話調查，調查時間為9月6日至7日，針對全國18歲以上男女共2749人（電話865人、手機1884人）進行調查，其中有1030人有效回答（佔37.5%）；有效回答者中，電話佔494人，手機則有536人。