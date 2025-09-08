我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲深陷京華城容積弊案，遭羈押至今一年，北院5日裁定，柯文哲以7千萬元金額交保，但他得知消息後，先是透過律師發聲明指出，交保一事還要深思，今上午結束半小時的律見、說明保金來源後，柯文哲終於點頭願意交保，中午搭警備車抵達法院，由廠商替他配戴電子腳鐶等科技監控設備，但遇到腳環但訊號連線不穩的插曲，經廠商努力克服，下午2時30分，柯文哲換好白色印有KP的衣服，在小草們的簇擁下離開法院，在台北地檢署門口外接受媒體聯訪。自台北地方法院於2024年9月1日裁准收押柯文哲至今，柯文哲已羈押在看守所裡1年時間。期間北院2度裁定交保，保釋金共7000萬元，但台北地檢署抗告成功，柯文哲就此被羈押到9月8日正式交保。北院5日即公告裁定結果，裁定柯文哲7000萬元交保，限制住居、出境、出海，需接受電子腳環、個案手機監控。當日委任律師也到北所律見，但柯文哲表示「需再行思考」，待星期一（8日）律見後再決定。今天上午9點，柯文哲3名委任律師進入北所律見，結束後證實柯文哲點頭答應，主要原因，根據民眾黨發言人說法，7000萬元皆家人籌措，柯文哲才點頭，而就在妻子陳佩琪近11點在台灣銀行繳交保金完畢後，台北地院隨即派出囚車前往北所接人。柯文哲羈押至今已363天，柯文哲今天中午12時23分被押解至北院，科技設備廠商也於12時28分抵達北院，下午1時許開始替柯安裝電子腳環，陳佩琪則準備了小臉盆裝艾草香包水，要替柯文哲擦身除穢，更衣後再一同離開北院。柯文哲的電子腳環於下午2時左右安裝好，但訊號連線不穩，設備問題經克服過後，只見陳佩琪雙眼紅通通緊抱柯文哲的左臂，柯文哲則是表情嚴肅，夫妻倆進廁所內更衣，柯文哲於下午2時30分左右現身了。根據北院裁定，柯文哲除以自己名義具保，限制出境、出海、限制住居在台北市住處，需配戴電子腳環、領取個案手機，每天晚上8點到10點得在住所將拍下臉部照片，上傳到科技監控中心，不得靠近海岸、機場等處，若要離開台北市，需預先向法院陳報。