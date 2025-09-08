歸化日本籍的日本新科參議員石平，過去以來以堅定的反共立場聞名。中國外交部8日宣布，石平長期在台灣、歷史等問題上「散布謬論」，決定對其實施制裁措施，包括凍結其在中國境內財產、禁止與其進行交易合作，以及限制其本人及直系親屬入境中國（含港澳地區）。這是戰後日本首位華裔參議員遭到中國制裁。
中國外交部8日在官網上發佈公告，指石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散佈謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據相關規定，中方決定採取反制措施。
公告稱，將凍結石平在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與石平進行有關交易、合作等活動，以及限制其本人及直系親屬入境中國（含港澳地區）。
相關制裁措施將自2025年9月8日起實施。
在得知遭到中國制裁之後，石平接受產經新聞採訪時表示，「我還是第一次知道（這個制裁）。」他接著說，「我已經十多年沒去中國了，在中國也沒有財產，所以完全不受影響。」
對於遭到中國制裁，他表示，「這證明我在日本從事了正確的政治活動，反而是一種榮耀。」石平認為，可能是因為當選了參議員，中國擔心他會發表對中國不利的言論，「這是某種形式的恫嚇。」
公開資料顯示，石平於平1962年1月31日出生於中國四川成都，1988年在日本留學後不久，便發生了六四天安門事件，使得他決定與中國「訣別」，並在2007年歸化日本。石平在日本多年以作家、評論員的身份活躍，今年7月，他以日本維新會的比例代表身分確認當選參議員。他在選戰期間呼籲「守護日本」，提出修憲、檢討對中外交、建立更嚴格的歸化制度以及防止移民大量湧入等訴求。
國際政治學者益尾佐知子分析指出，這次中國制裁石平，等同於中國政府公開宣告，未來將對外國人實施政治制裁。「我們這些來自日本的研究人員恐怕也將成為目標。」
