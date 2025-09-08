我是廣告 請繼續往下閱讀

▲真矢是日本樂團LUNA SEA的鼓手。（圖／@331shinya IG）

日本樂團LUNA SEA（月之海）的鼓手真矢在2020年被診斷出大腸癌第四期，經過了多次化療、手術，順利讓他挺過治療重回舞台。不過日前他因為頭暈就醫檢查，沒想到卻被告知長了腦瘤，因此他宣布全面停工專注治療，「為了讓自己再次回到舞台，我絕不會讓自己死掉。」真矢今（8）日透過個人IG宣布自己將停工的消息，他向粉絲透露自己過去因為癌症，熬過許多治療好不容易回到台上。沒想到前陣子卻有著頭痛的跡象，就醫後被告知長了腦瘤，因為有考慮使用放射性治療，因此將全面停工，專注於和病魔戰爭。即使真矢受到病魔折磨，他依然沒有放棄任何要活著的希望，他喊話粉絲要等自己回歸，也強調在順利回到舞台前，自己是不會死掉的，希望那個時候可以笑著再跟大家見面。真矢向粉絲報告，自己雖然停工接受治療，不過預計要參加的活動自己還是會努力現身。原定於本月底在他的家鄉舉辦的「菸草祭」，他將會坐著輪椅跟大家同樂；11月8、9日將舉辦的「LUNATIC FEST.2025」，自己也會露面參加，不過演出時將由鼓手淳士代為演奏，對於造成團員、粉絲的麻煩他向大家道歉，並感謝大家支持自己的決定。LUNA SEA於1986年成立，透過視覺系的妝容、華麗服裝在樂壇擁有一席位子，還曾被唱片行列為「日本百大最重要流行音樂家」。他們於2000年宣布解散，並在2007年宣布復活重組，在日本搖滾樂界擁有重大影響力。