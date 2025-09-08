我是廣告 請繼續往下閱讀

最新8月房租指數為109.15，寫下歷史新高，同時比2020年同期上漲約1成，年增率為2.29%，則是近17個月以來新低

不過最後都還是要回歸到市場供需

近期房市買氣清淡，對於租屋需求仍維持穩定

▲影響房租的因素眾多，不過最終還是要回歸市場供需。（示意圖／永慶房屋提供）

▲內政部預計月底提出《租賃條例》修正草案。（圖／內政部提供）

以8月租金指數年增率2.29%計算，若房東想要調漲每個月2萬元的房租，那房東每個月最多不能漲超過458元