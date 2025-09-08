根據行政院主計總處統計，雖然台灣整體通膨狀況得到緩解，但是8月房租的租金指數年增率仍達2.29%，年增率還是在2%以上，不過年增率出現收斂，是近17個月以來新低，由於內政部日前宣布，《租賃條例》未來修法將朝向，續約時租金漲幅不得超過當月房租年增率前進，如果按這樣計算，兩萬元租金要漲租，1個月最多只能漲458元。
房租指數創新高 年增率則是17個月來新低
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前國內通膨已經降溫，難以進一步推升房租上漲，不過房租還是受到市場供需影響，現在市場買氣欠佳，還是有利於租屋市場，但經濟面表現一般，可觀察未來房租指數是否慢慢回到2%以內。統計顯示，最新8月房租指數為109.15，寫下歷史新高，同時比2020年同期上漲約1成，年增率為2.29%，則是近17個月以來新低，以區域來看，北部房租指數年增率為2.35%，中部則是2.52%，南部為2.03%，東部1.49%。
曾敬德指出，影響房租的因素眾多，包括近年的通膨、房價走揚、新成屋落成釋出的比價效應、房東房貸的資金成本增加、政府租金補貼增加租客的承擔能力等，不過最後都還是要回歸到市場供需，新青安剛上路的確出現一波租轉買的現象，但近期房市買氣清淡，對於租屋需求仍維持穩定。
《租賃條例》修法仍在研擬中 影響有待觀察
政府近年除了積極補貼租客，也希望房東多將閒置的房屋釋出，提出許多稅負上的優惠獎勵。不過近期內政部提出《租賃條例》將朝4大方向修法，包括房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自住收回房屋；續約租金漲幅不得超過當月房租指數之年增率；房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；租屋糾紛可向公所申請，免費調解或法律訴訟扶助。
如果按照內政部所提出的修法方向，續約租金漲幅不得超過當月房租指數之年增率，以8月租金指數年增率2.29%計算，若房東想要調漲每個月2萬元的房租，那房東每個月最多不能漲超過458元。
相關政策一出，引發部分房東不滿，更表示未來乾脆不要出租了，中華民國租賃住宅服務總會陳柏勳指出，台灣租金投報率僅約1%，遠低於鄰近國家，如果再加上新規定，房東投資回報更低，恐怕引發退出市場潮，建議修法應該增訂「租霸違約強制執行條款」。由於政策仍研擬當中，未來可能還是會有些變化。
資料來源：行政院主計總處、中華民國租賃住宅服務總會
我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前國內通膨已經降溫，難以進一步推升房租上漲，不過房租還是受到市場供需影響，現在市場買氣欠佳，還是有利於租屋市場，但經濟面表現一般，可觀察未來房租指數是否慢慢回到2%以內。統計顯示，最新8月房租指數為109.15，寫下歷史新高，同時比2020年同期上漲約1成，年增率為2.29%，則是近17個月以來新低，以區域來看，北部房租指數年增率為2.35%，中部則是2.52%，南部為2.03%，東部1.49%。
曾敬德指出，影響房租的因素眾多，包括近年的通膨、房價走揚、新成屋落成釋出的比價效應、房東房貸的資金成本增加、政府租金補貼增加租客的承擔能力等，不過最後都還是要回歸到市場供需，新青安剛上路的確出現一波租轉買的現象，但近期房市買氣清淡，對於租屋需求仍維持穩定。
政府近年除了積極補貼租客，也希望房東多將閒置的房屋釋出，提出許多稅負上的優惠獎勵。不過近期內政部提出《租賃條例》將朝4大方向修法，包括房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自住收回房屋；續約租金漲幅不得超過當月房租指數之年增率；房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；房東不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；租屋糾紛可向公所申請，免費調解或法律訴訟扶助。
相關政策一出，引發部分房東不滿，更表示未來乾脆不要出租了，中華民國租賃住宅服務總會陳柏勳指出，台灣租金投報率僅約1%，遠低於鄰近國家，如果再加上新規定，房東投資回報更低，恐怕引發退出市場潮，建議修法應該增訂「租霸違約強制執行條款」。由於政策仍研擬當中，未來可能還是會有些變化。
資料來源：行政院主計總處、中華民國租賃住宅服務總會