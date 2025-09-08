由「財團法人TVBS信望愛永續基金會」主辦的2025第九屆《全球華文永續報導獎》，今（8）日公布入圍名單，《NOWNEWS今日新聞》去（2024）年10月上架的「霸『零』怎解？」數位敘事專頁，入圍專業組／融媒體類獎項。
NOWnews去年首次製作「反霸凌我陪你-照亮前方的路」數位敘事專頁，以五位人物作為反霸凌主軸，以影音、文字，搭配生動的插圖與圖表，帶領讀者了解台灣校園與網路霸凌事件的嚴重程度。
其中，2015年4月因網友霸凌輕生的藝人楊又穎哥哥彭仁鐸接受NOWnews專訪，痛陳台灣網路霸凌有增無減，修法卻緩不濟急。彭仁鐸認為，現行法律根本無法為網路霸凌受害者伸張正義，直言修法必須針對網路環境設定情境，否則很難找到法條或判例，爭取受害者應有的權利。
饒舌歌手栗子則是從霸凌者角度，大方分享過去荒唐歲月。直言當他在欺負弱小時，自己也會發抖。直到跑路去了緬甸，看見當地落後生活有感而發，決心回台面對官司。現在他華麗轉身，用饒舌鼓勵曾和他一樣、惹事生非的年輕人改過向善。
本屆《全球華文永續報導獎》共徵得來自台灣、香港、馬來西亞、中國大陸、緬甸等地72家媒體與機構、33所學校投稿，計有909件作品參賽，123件作品脫穎而出。將於10月19日揭曉得獎結果。
點擊看第九屆全球華文永續報導獎完整入圍名單
點擊看「霸『零』怎解」數位敘事專頁
