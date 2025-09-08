我是廣告 請繼續往下閱讀

集結林柏宏、宋芸樺、 王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等星光閃耀的卡司主演，眾家要角在首映週末全台各地跑透透，吸引不少觀星人潮。 五月天阿信發文力挺：「支持用心打造的華語電影鉅獻，請大家幫我一起分享轉發。」號召粉絲進戲院，九把刀也幽默推薦推薦：「片長118分鐘，可以多吹22分鐘冷氣、跟曖昧對象多相處22 分鐘，裡面還加送5分鐘的物理與數學情境教學， 我問過了學測跟指考可能會考，全是淨賺！」社群口碑與名人推薦雙重加持，使《96分鐘》成為社群討論區最熱門的話題之一。



很多觀眾對於片名《96分鐘》有疑問，儘管片中解釋是台北到高雄的高鐵直達車車程為96分鐘，其實近年來由於高鐵優化，現在的直達車車程已經縮減為94分鐘。而《96分鐘》在高鐵上的炸彈危機之外，牽涉到幾年前的台北信義區爆炸案，所以前因後果內容加起來，片長多了22分鐘，儘管如此，還是比目前大多數好萊塢動作大片要緊湊、明快，節奏並不會被拖慢。



▲林柏宏（右）與李李仁（左）在《96分鐘》的表現，受到不少觀眾的讚賞。（圖／華影國際提供） 《96分鐘》和《新幹線》無關聯 主角演出大獲好評



針對《96分鐘》的另一個話題是感覺頗神似今年春天在Netflix上架的《新幹線驚爆倒數》，有些觀眾誤以為是前者抄襲後者，事實上《96分鐘》早在9年前已開始發想劇本，況且以這種規模的影片而言，不可能在5個月內完成、上映，所以兩部片只能算是設定類似，《新幹線經報導數》反倒是1970年代的舊片《新幹線大爆破》重拍版續集，原創性沒有更高。



林柏宏在《96分鐘》表現頗受觀眾好評，他回憶道：「 當初看到劇本就覺得這是非常難得的題材， 拍攝過程像經歷了一場生死存亡的挑戰。」宋芸樺與李李仁的演出亦獲得不少影迷的讚譽，每次都要花上4小時化特殊傷妝的蔡凡熙更是戲路大突破，令觀眾眼睛一亮。除了他們之外，車廂內的乘客也全是戲劇專業演員，開拍前集體接受表演課程訓練，由擔飾演列車長的陳雪甄親自指導。她也透露：「 這些演員都身懷絕技，可以快速接受表演的指令， 讓觀眾更加身歷其境。」也因為大家賣力的演出，為片子加分，才能有現在這樣越來越熱烈的迴響。



▲宋芸樺（左）在《96分鐘》有催人落淚的表現，該片在網路上成為觀眾討論的焦點之一，賣座可望再往上衝。（圖／華影國際提供）



國片今年在電影市場表現不佳，直到近期終於出現令人欣喜的現象，除了《角頭—鬥陣欸》全台票房已經超過1.6億、飆向兩億之外，才剛上映的《96分鐘》已經成為網路上正在發燒的話題，也越來越多觀眾走進戲院欣賞這部台灣難得一見的高鐵災難動作片，不少觀眾更是大讚片子緊張程度不輸外國大片，結尾更是催淚，目前首週末票房1800萬，登上台北新片賣座冠軍，影界都期待片子票房數字隨著好口碑擴散，能持續成長。《96分鐘》由《狂徒》導演洪子烜執導，