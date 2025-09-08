我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相兼執政黨自民黨總裁石破茂昨（7）日宣布請辭，以避免黨內分裂，前經濟安保大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎，皆被點名是自民黨總裁的熱門接班人選。前《環球時報》總編輯胡錫進表示，對於中日關係，小泉維持石破路線的可能性較大，而高市上台惡化風險則高的多。石破茂7日宣布請辭自民黨總裁，在新任總裁上任前，將繼續履行總理責任。自民黨內將臨時總裁選舉，高市早苗、小泉進次郎被外媒點名是可能人選，官房長官林芳正、前幹事長茂木敏充也已表態參選。《環球時報》前總編輯胡錫進7日晚間在微博發文，小泉進次郎是前首相小泉純一郎的兒子，他的執政思想被普遍認為與石破茂類似，他如果上台，石破茂的現行政策可能延續。高市早苗是出名的激進右翼政客，她是安倍晉三的得意門生，曾任總務大臣。在對中關係上，如果小泉進次郎上台，維持石破茂穩定對中關係路線的可能性比較大。如果高市上台，中日關係再次惡化的風險則要高得多。胡錫進指出，石破茂是自民黨內的對中溫和派，主張穩定對中關係，上台後全面與中方就全面推進日中戰略互惠關係和構建建設性、穩定的日中關係達成重要共識。雖然在中日民間對兩國關係改善的直接感受有限，但兩國在政治上過去一年裡為穩定雙方關係共同做了努力，是顯而易見的。胡錫進也提到，日本政壇右傾化逐年嚴重，自民黨在參議院丟失的席次幾乎都被極右翼拿走，而日本右翼的最大外部對抗目標就是中國。從選舉情況看，在日本煽動反中情緒越來越有市場，另外，無論小泉進次郎還是高市早苗，都參拜過靖國神社，而且高市參拜過很多次。不過，日本對中關係有一些戰略因素的影響，跟誰當首相關係不大。這些大因素最突出的是兩個，一是中國崛起已經使中日實力差距越來越大，二是美國對中遏制政策對日本的對中態度形成牽制。胡錫進也提到，一位中國國際關係學者在私下討論中認為，日本在戰略上有三個選項，其是對抗中國（包括拉攏域內國家如菲律賓、印度等）；其二是適當靠近中國，比如加強中日韓合作，同時適當遠離美國，強調戰略自主；其三則是大致保持當前戰略，對沖外部的各種變化。學者認為，如果中國戰略運籌得當，應該能夠至少維持住日本的第三個選項，並且有可能爭取到第二個，選項一則並非必然。胡錫進也對此說法表示同意，認為以中國目前的經濟、軍事實力，與中國對撞不符日本國家利益，東京不會那麼蠢。他也指出，中國把實力增長做好，中日關係的控制仍掌握在中方手中。