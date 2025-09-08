i-dle宋雨琦即將來台！台北101官方臉書今（8）日稍早透露，女神將於9月10日現身精品開幕活動，確切地點為開放空間的1F松智廣場，約在下午5點至5點半現身，消息一出立即引爆廣大Neverland粉絲們熱烈討論，準備提早去卡位追星，近距離見到偶像一面。
雨琦接棒俊昊登上台北101 9／10現身松智廣場
2PM李俊昊上週才現身101出席某品牌開幕活動，今天稍早台北101臉書小編丟下震撼消息：「獲得小道消息，聽說這禮拜三還有位重量級韓國明星會來到台北101，她即將在9月10日這天親臨，慶祝品牌100周年期間限定BFF House的開幕盛典！」同時放上一張形象照，照片裡的人就是i-dle宋雨琦。
據悉，雨琦將於9月10日下午5點現身台北101的1F松智廣場，停留時間預計30分鐘，除了出席記者會，寵粉的她可能也會近距離與粉絲互動。而活動當天，劉以豪、丁春誠、吳速玲也會同台，星光熠熠。
雨琦介紹 i-dle成員、舒華的好姐妹
宋雨琦出身中國，是Cube娛樂旗下女藝人，2018年以韓國女子團體i-dle（舊稱：(G)I-DLE）成員身分出道，跟台灣籍成員舒華自組中文Line，深受華語圈粉絲愛戴。她曾隨團於去年（2024）10月4日、5日、6日登上台北小巨蛋開演唱會，這次相隔快1年再訪台，讓歌迷超期待。
📌資料來源：台北101臉書FB
