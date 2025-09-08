9月超狂美食優惠，三商巧福今（8）日驚喜開吃「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯」都只要109元，「FUN價 開心吃」優惠，全台178家門市爽吃6天。「粥大福買一送一」新店開幕，雞湯粥、麵食優惠菜單搶先看。
吃6天！三商巧福「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯」109元
三商巧福9月驚喜推出「FUN價開心吃」優惠活動！即日起至9月13日連續3天，全台178家門市爽吃超人氣「原汁牛肉麵」特價109元（原價175元）、「紅燒排骨飯」特價109元（原價140元），最高現省66元好划算。
三商巧福怎麼買最划算？推薦活動期間，使用「全支付帳戶」消費，每筆可享3%全點回饋，而且回饋無上限。若綁定指定合作銀行帳戶，再加碼3%，總計最高可享6%全點回饋。
粥大福「買一送一、第二碗5折」！新店開幕優惠菜單一覽
「粥大福」雞湯粥舖・麵食新店開幕，文山萬芳店「買一送一、第二碗5折」優惠：
◾️買一送一
9月12日(五)至9月14日(日)，時段中午12:00、下午17:00開始，買任一粥品送「90元粥品」兌換券（每時段限量100組）。
◾️第二碗5折
9月15日(一)至9月16日(二)，追蹤粥大福FB粉絲專頁，按讚指定貼文並＠兩位朋友留言，9/15(一)～9/16(二)結帳出示優惠券畫面，即享「第二碗5折」優惠。
提醒大家，粥品兌換券限下次使用，數量有限送完為止；活動僅限粥大福「文山萬芳店」現場排隊購買；此優惠僅限內用及外帶，電話預訂及外送恕不參與活動。
粥大福-文山萬芳店 資訊
地址：台北市文山區興隆路三段112巷2弄14號
時間：11:00-22:00
電話：02-29328933
資料來源：三商巧福、粥大福
