▲禁慾（中）在嘎嫂二伯直播中失言：「中國不是外國」引起爭議。（圖／翻攝自hahababyははベビー YouTube）

網紅蔡阿嘎老婆嘎嫂二伯自創服裝品牌標榜商品皆為台灣製造，擁有許多親子消費客群，他們也時常透過YouTube介紹新商品。沒想到日前直播時，品牌總監禁慾突然口誤：「中國不是外國」，然而蔡阿嘎過去一直以台派立場知名，因此直播片段曝光後也在網路上引起熱烈討論。二伯在直播時提到自家商品會標榜一定要台灣製的原因，她表示這並不是因為政治、意識形態的問題，而是外國製或是中國製的商品，時常會因為溝通不良，無法良好的掌控商品品質。在二伯提到不考慮中國製廠商時，品牌總監禁慾在一旁補充，選擇外國廠商時，都需要承擔商品不如預期的風險，不過她卻口誤說成：「不是說中國是外國，反正就是，不是台灣製的商品我們比較掌握不到。」片段也被截取放上Threads掀起「中國不是外國」熱烈討論。禁慾的發言引起了許多網友討論，「中國為什麼不是外國？」、「賺臺灣人的錢，是不是不要這麼模糊」、「中國不是外國，那請問是什麼國」等批評聲浪出現；不過也有觀眾認為只是一時口誤，只是因為說得太急沒能夠清楚表達，再加上蔡阿嘎、二伯本身就是台派，不太需要去質疑員工的政治立場。蔡阿嘎為知名台派網紅，愛國眾所周知，過去因奧運資格賽後燒加拿大國旗、拒買韓國商品等影片爆紅，走紅之後拍攝許多社會現象、台語教學等相關影片，曾獲教育部頒發本土語言傑出貢獻獎。日前因前員工林沛蓁（蘿拉）偽造AB合約遭私吞數千萬，現正在和對方進行官司中。