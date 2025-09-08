我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲今（8）日交保，國民黨立委王鴻薇直言，外界所認為藍白合問題，「目前看不出藍白不合作的任何理由」，藍白合作策略不變，目標不變，就是要2028下架民進黨，讓這些政治來干預司法能夠真正的劃上句點，還給司法正義，還給司法公平。柯文哲經台北地院裁定以7000萬元交保，經過幾日深思考量，今天上午律見後他終於點頭，由妻子陳佩琪出面辦保。柯文哲稍早在北檢前發表宣言後，便驅車直奔新竹老家，幕僚則準備豬腳麵線與火爐給柯文哲過爐去霉氣。對於未來藍白合情況？王鴻薇稍早提及，羈押長達一年的柯文哲今天終於交保，這段時間他會非常辛苦，而且也以探望家人為主。至於外界所認為藍白合問題，目前看不出藍白不合作的任何理由。王鴻薇認為，尤其柯文哲在被羈押長達一年，他應該深刻的感受到民進黨政府司法手段，「所以藍白合作策略不變，目標不變，我們就是要2028下架民進黨，讓這些政治來干預司法能夠真正的劃上句點，還給司法正義，還給司法公平。」