▲賓賓哥（左2）記者會現場有多位網紅好友現身力挺，包括公益網紅顏維勳(左1)、知識型網紅「附庸風雅的獅子」(右1)、可樂哥(左3)。（圖／泰霸團隊提供）

▲賓賓哥透過律師發出聲明，目前已提告並求償名譽損失1000萬元。（圖／泰霸團隊提供）

「公益網紅」賓賓哥（江建樺）最近因事業風波引發關注，不料健康也跟著亮紅燈。日前才暈倒送醫，今（8）日就在記者會上更透露肝膽出狀況，表示每3天就得打點滴維持健康。賓賓哥今（8）日在律師陪同下首度現身，向外界鞠躬致歉，坦言自己身心俱疲，短短一個月內暴瘦4公斤，每3天就得靠打點滴維持健康，且經醫師診斷長期壓力與過勞，是導致肝膽功能受損的主因。對於外界質疑賓賓哥販售佛牌牟利，他強調有泰國師父執照作證，並表示遭刻意抹黑，因事件不斷延燒，公司已損失高達1200萬元，目前已提告並求償名譽損失1000萬元。除了健康亮紅燈、事業風波，賓賓哥更遭仇家纏身，爆料公司最近接到恐嚇電話，對方揚言「要來抓人」，讓全體員工人心惶惶，已有員工因此請長假。賓賓哥無奈表示：「台灣是法治社會，不能用黑道方式解決問題」。