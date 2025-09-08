我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲今日交保首度發言，自嘲在看守所的生活猶如「朝廷欽差要犯」，一出牢房，別人就得迴避，還提到羈押禁見的日子不見天日，其實這些內容他在9月4日延押訊問庭早已講過，但台北看守所今天首度回應，對柯文哲及其他禁見被告，都會採取必要的區隔措施。柯文哲今天下午在台北地院外表示：「羈押禁見24小時完全看不到陽光，就在那個小房間裡面，只聽得到聲音，都沒有看過人，我也不曉得為什麼，也許我是朝廷欽差要犯，我在監獄裡面出來，要出牢房，全部都要暫停，所有人在走廊上走路都要暫停，然後面壁不准看，我也不曉得，奇怪，我有這麼..這麼特別，羈押禁見整整一年，今天是我第一次看到陽光。」上週四北院開庭時，柯文哲就說過，收押禁見的話，門上的鐵窗（瞻視孔）只有點名時才會打開，底下有個送飯孔，趴下來才能看到走廊一個小角落，只能聽得到聲音、看不到人。他覺得自己像「朝廷欽差要犯」有特別規格，每次他出入時，其他收容人就得暫停手邊工作，彷彿他一出門就得大家迴避。當時柯文哲提到，禁見房的鐵窗沒有打開，外面有樹木雜草，陽光照不進來，他也不敢抱怨，因為他在一樓，換到三樓會熱死。臺北看守所對此回應，依羈押法規定，本所提供收容人保健所需之舍房空間、光線及通風等，並定時安排運動時段；本所為維護羈押秩序及戒護安全，針對全體禁見被告在所內活動，均採取與其他人等必要之區隔措施。