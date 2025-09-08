換屋族的「人道走廊」開放！央行今（8）日宣布調整信用管制措施中，對於換屋族的限制，原本1年內必須出售原有房屋，改為18個月，也就是1年半。對此，御國地政士聯合事務所所長廖國甫表示，樂見其成，不過還是兩年比較合理，畢竟現在房市冷，可以再大方一點。
中央銀行從去年9月20日開始實施第七波信用管制，針對已有第一間房的換屋自住族群，提供解決辦法，只要在申請第2間自住房屋房貸（非高價住宅貸款）時，簽下切結書，保證在1年內將第一間房子賣掉，就可以享有首購貸款條件。
不過現在房市冷淡，許多民眾面臨房子賣不出去的窘境，或是買賣雙方已經簽約，卻因為等待銀行撥款，延長交屋時間，導致1年內無法完成交易，因此央行決定，將出售原有房屋的期限，由1年延長至1年半（18個月），從第七波信用管制實施日、113年9月20日（含）以後錄案的貸款案件都適用。央行也呼籲，銀行在借款人符合授信5P原則與實質換屋自住之前提下，協助支應換屋者之資金需求。
房市情況不好賣 應給2年時間
對此，《NOWNEWS》記者詢問御國地政士聯合事務所所長廖國甫，他表示樂見其成，剛好有一名客戶就是換屋族，原本已經把第一屋賣掉了，買家卻因為貸款出問題交易取消，差點就要因此補上3成、900萬元，現在新措施上路，又多了半年可以出售房子，不過廖國甫也認為，還是2年比較合理，畢竟重購退稅也是給2年時間，現在這個市況確實也是不好賣，可以再給大方一點。
銀行放款資金有限 對市況影響不大
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據先前央行提供資料顯示，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2142件，等於每月大概先買後賣切結一年出售的件數不到100件，顯示真正跟銀行簽切結的數量很有限，此次央行放寬將出售時間延長到18個月，的確可以讓換屋族鬆一口氣，但銀行可放款的資金有限，優先承作首購，仍是影響關鍵因素。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也表示，央行主要順應民意，對卡關的換屋族稍微放寬，略表心意，給與緩衝空間，不過切結書從12個月寬限到18個月，還是要看銀行承做意願，且緊縮的水位、放款集中度困境，仍未改善，因此銀行對於換屋族的房貸態度不會改變，仍然會希望把資源優先釋放給符合5P的申貸族，切結書放寬對市況來說影響並不大。
資料來源：中央銀行、御國地政士聯合事務所所長廖國甫、台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
