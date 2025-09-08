我是廣告 請繼續往下閱讀

出售原有房屋的期限，由1年延長至1年半（18個月）

▲央行決定，換屋族可將出售原有房屋的期限，由1年延長至1年半（18個月）。（示意圖／NOWNEWS資料照）

還是2年比較合理，畢竟重購退稅也是給2年時間，現在這個市況確實也是不好賣，可以再給大方一點

等於每月大概先買後賣切結一年出售的件數不到100件，顯示真正跟銀行簽切結的數量很有限

但銀行可放款的資金有限，優先承作首購，仍是影響關鍵因素

不過切結書從12個月寬限到18個月，還是要看銀行承做意願，且緊縮的水位、放款集中度困境，仍未改善