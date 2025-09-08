我是廣告 請繼續往下閱讀

▲搭配AI智慧飛控系統，於模擬環境下即可開發真實無人機。（圖／藏識科技提供）

近年來，無人機在國防、警政、消防、公共安全、農業與產業檢測等領域快速普及，對專業飛手的需求呈現爆炸性成長。然而，傳統實機訓練往往受到場地、天候與安全風險限制，若要建立完整的訓練體系，不僅需投入高額成本，也難以避免事故風險。台灣無人機與 GIS 開發品牌 - 藏識科技（PilotGaea），近日正式發表 PilotSky Sim 次世代無人機模擬器。這套系統以高擬真度為核心設計，定位為能在低風險、低成本條件下，快速培養專業飛手的完整解決方案。市面上的模擬器多以畫面「擬真」為主要特色，常應用於教育推廣與興趣入門。PilotSky Sim 則鎖定專業培訓需求與物理擬真性，強調的不僅是畫面效果，更完整導入「真實無人機的飛行反應」。透過模擬操作，學員能培養與實機極為接近的手感與反應，在完成訓練後，幾乎能無縫銜接實際飛行。系統設計上，PilotSky Sim 內建完整虛擬飛控，運作邏輯與實機一致，並能透過 PWM、I²C 等訊號驅動虛擬馬達與螺旋槳。GPS、IMU、壓力計等感測器也被精準建模，並加入定位漂移與雜訊等誤差，使飛手面對的並非理想數據，而是更貼近現實的操作回饋。同時，系統結合流體力學計算，模擬地形與建築造成的亂流與側風效應，讓環境挑戰更加真實。據藏識科技表示，整體擬真度可達九成以上。除了模擬操作，PilotSky Sim 也提供循序漸進的課程設計，涵蓋基礎到進階的訓練內容，並能依據民航局考照標準進行評分。系統可自動生成量化數據，取代傳統依賴教官經驗的主觀評估，讓訓練成果更加透明、科學且能大規模複製推廣。藏識科技指出，PilotSky Sim 的設計核心可歸納為三大概念。首先是 低風險與高效率，學員能在室內展開完整訓練，不受場地與天候影響，大幅降低事故發生與實機耗損。其次是 成果透明且可管控，課程內容對應考照制度，學員的成績即是成效指標，讓單位能以制度化方式管理與篩選人才。最後是快速銜接實機，模擬器支援 MAVLink 協定，操作流程與真實無人機保持一致，縮短從模擬到實飛的差距。除了飛手培訓，PilotSky Sim 也被定位為 AI 無人機研發的數位孿生平台。系統提供 Python/C++ 介面，並支援時間加速功能，讓研究人員能更高效地進行強化學習與演算法驗證。完成的模型可直接移植至實體 AI 飛控板，真正實現「模擬到實飛」，有效降低研發初期的成本與試錯風險。PilotSky Sim 預計將於 2025 台北國際航太暨國防工業展（南港展覽一館 I0412 攤位）首次公開展出。現場不僅提供操作體驗，參觀者也能近距離了解次世代無人機模擬器如何在專業訓練與科研開發上發揮價值。