▲戶籍設於高雄市學生及原住民，到仁武區高雄駕訓班、阿蓮區大崗山駕訓班及橋頭區勁昌駕訓班參加機車駕訓班，訓練費0元。（圖／高雄區監理所）

為養成機車駕駛人遵守交通規則及防禦駕駛觀念，高雄市公共汽車客運商業同業公會公益補助機車駕訓訓練費，加碼補助訓練費用，即日起，戶籍設於高雄市學生及原住民到仁武區高雄駕訓班、阿蓮區大崗山駕訓班及橋頭區勁昌駕訓班參加機車駕訓班，訓練費0元，名額僅有40名。高雄區監理所表示，公路局核定機車駕訓訓練費為2,800元至3,700元，暑假是傳統駕訓班旺季，本次優惠方案是補助戶籍設於高雄市之學生及原住民，由上述駕訓班善盡企業社會責任，扣除交通部每人補助1,300元及高雄市公共汽車客運商業同業公會疊加補助2,000元，其餘訓練費用由駕訓班吸收，名額限定40名，即日起只要報名仁武區「高雄駕訓班」、阿蓮區「大崗山駕訓班」及橋頭區「勁昌駕訓班」，並取得駕照者，即可享有訓練費全額補助（考照規費及駕照費需自付）。高雄區監理所長馮靜滿表示，近年來高雄地區機車交通事故雖有下降趨勢，但政府終極目標是0事故，希望民眾參加機車駕訓班，由機車騎乘防禦觀念開始培養，透過機車駕訓補助，鼓勵民眾在取得駕照前，加強對道路標誌及號誌的認知，減少違規及降低事故風險。