9月9日「台灣狗狗節」！由來是諧音梗 真相曝光

順應世界動物保護潮流，並解決遊蕩動物帶來的衛生問題，1998年台灣正式三讀通過「動物保護法」（簡稱動保法），倡導尊重動物生命及保護動物的精神。

▲9月9日「台灣狗狗節」日期與諧音梗有關。（圖／資料畫面）

9月9月也是台灣體育節、律師節及老人節！

9月9日「台灣狗狗節」呼籲大家愛護動物，不只善待家裡飼養的狗狗，也別忘記盡職的導盲犬、搜救犬、緝毒犬、軍犬等工作犬們。同時今天也是台灣體育節、律師節及老人節。