今日歷史9月9日是「台灣狗狗節」！隨《動物保護法》通過，農業部以台語「9」發音近似狗的閩南語「吿ㄍㄠ、」，選定9月9日為「狗狗節」，埋下溫暖可愛的諧音梗；同時今天也是體育節、律師節及老人節。根據農業部統計最新數據，台灣毛孩犬貓的數量已逼近300萬，全國飼養寵物的家庭戶數也較上期統計增加了6.7%。台北市9月還啟動「台北動保教育月」，響應接下來的世界狂犬病日（9/28）及世界動物日（10/4）。
9月9日「台灣狗狗節」！由來是諧音梗 真相曝光
順應世界動物保護潮流，並解決遊蕩動物帶來的衛生問題，1998年台灣正式三讀通過「動物保護法」（簡稱動保法），倡導尊重動物生命及保護動物的精神。
而農業部則在1999年，以台語「9」發音近似狗的閩南語「吿ㄍㄠ、」，選定每年9月9日為「台灣狗狗節」，埋下溫暖可愛的諧音梗；也有一說是，早在1995年是由台北市率先訂立9月9日為狗節，吸引不少動保團體選在當日為狗狗們發聲，爾後才由農委會（現農業部）沿用。
9月9月也是台灣體育節、律師節及老人節！
9月9日「台灣狗狗節」呼籲大家愛護動物，不只善待家裡飼養的狗狗，也別忘記盡職的導盲犬、搜救犬、緝毒犬、軍犬等工作犬們。同時今天也是台灣體育節、律師節及老人節。
台北市9月還啟動「台北動保教育月」，響應接下來的世界狂犬病日（9/28）及世界動物日（10/4）。而根據農業部統計最新數據，台灣毛孩犬貓的數量已逼近300萬，全國飼養寵物的家庭戶數也較上期統計增加了6.7%。
資料來源：農業部、台北市政府
