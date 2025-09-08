我是廣告 請繼續往下閱讀

梵蒂岡教廷在7日時，正式冊封義大利少年卡洛‧阿庫蒂斯（Carlo Acutis）為聖人，他在15歲時因白血病去世。阿庫蒂斯被封為「上帝的網紅」，被視為是教會在數位世界中傳教的先驅，冊封現場吸引8萬名教友到場觀禮，當中不乏年輕人與家庭，一同見證天主教首位千禧世代聖人的誕生。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，封聖儀式於梵蒂岡聖彼得廣場舉行，由新任教宗、首位美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）主持，宣布將阿庫蒂斯冊封為聖人。這是良十四世主持的第一次封聖儀式，同時被封聖的還有另一位年輕人皮耶·喬治·弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassatti），他於1925年因小兒麻痺去世，享年24歲。大批群眾聚集在梵蒂岡，揮舞著印有阿庫蒂斯照片的標語和旗幟。教宗利奧宣布這位少年封聖後，現場歡欣鼓舞的信徒們熱烈鼓掌。阿庫蒂斯經常被視為數位時代的信仰典範。他生前熱愛電玩、拍攝寵物影片，他經常穿著牛仔褲、T恤和運動鞋，形象與傳統聖人大相徑庭。但他作為一個與年輕人有共鳴的聖人，在全球範圍內吸引了眾多年輕粉絲。阿庫蒂斯的母親薩爾扎諾（Antonia Salzano）表示，她相信兒子的生活和信仰，能與這一代年輕人產生共鳴，尤其是在數位世界的複雜性中摸索前行的年輕人。她表示，阿庫蒂斯的生命證明，聖潔是每個人都能達成的，「而不僅僅是為某些人而存在。」她提到，「卡洛常說：『每個人出生時都是原創，許多人死時卻成了影印品。』」阿庫蒂斯出生在英國倫敦的一個富裕家庭，儘管是在信仰淡薄的家庭中長大，但他的堅定信仰從小就很明顯。薩爾扎諾透露，阿庫蒂斯會用自己的零用錢幫助米蘭的無家可歸者，為受霸凌的同學挺身而出，並安慰那些父母離異的同學。薩爾扎諾說，「是我的兒子讓我改變信仰。」阿庫蒂斯的封聖之路異常迅速。封聖通常是一個漫長而昂貴的過程，可能需要數百年，並需要對候選人的一生進行嚴格審查。通常，一個準聖人必須有兩項經證實的神蹟，這些神蹟的證據將由梵蒂岡任命的不同醫療專家和神學家團隊進行審查。阿庫蒂斯在於2020年被冊封為真福，原因是據傳他治癒了一名患有先天性缺陷而無法正常進食的巴西男孩；第二起認定奇蹟蹟則來自一名在義大利受傷的哥斯大黎加少女，在其母於阿西斯阿庫蒂斯墓前祈禱後奇蹟痊癒。現在，阿庫蒂斯已被正式封聖，世界各地的教堂和學校都可以以他的名字命名。而阿庫蒂斯的遺體被安放於亞西西聖母大殿，穿著生前常穿的休閒服裝，全球青年絡繹不絕前來朝聖。而他的心包膜碎片被作為聖髑，並在世界各地的不同教堂展出。最近的一場展出是在七月底於聖馬切洛教堂（church of San Marcello al Corso），當時教堂裡擠滿了年輕人。不少年輕人表示與阿庫蒂斯產生共鳴。來自加拿大的19歲青年弗里森（Gary Friesen）表示，「他對網路、社群媒體和傳教網站充滿熱情。我也有和他一樣的興趣，在Instagram上，我盡力傳播福音。」21歲的桑塔雷利（Olivia Santarelli）則表示，「他喜歡運動。當然，他也喜歡網路，所以他真的代表了我們這些年輕人。我們有這些興趣，但對他來說，最重要的是耶穌。」儘管阿庫蒂斯廣受歡迎，但他的封聖也並非沒有批評者。有些人認為，阿庫蒂斯的封聖被利用來推廣一些「有問題的」、守舊的神學。阿庫蒂斯的網站收集了與聖餐相關的神蹟報告，旨在宣揚天主教的信仰，即在彌撒期間，麵餅和葡萄酒會變成基督的身體和血。阿庫蒂斯的網站報導了一些聖體（儀式中使用的麵餅）開始流血或甚至呈現活體組織的事件。羅馬宗座聖安塞爾莫大學教授格里洛（Andrea Grillo）告訴CNN，對奇蹟的過度熱衷可能導致對信仰的誤解，「聖體是教會自身的展現，而不是尋求超自然現象的手段。」