交保僅6天就惹事！金曲歌后曹雅雯因在IG限時動態曝光行蹤，竟再度被來自新加坡的劉姓「狂粉」尾隨糾纏，兩人在萬華街頭爆發拉扯。檢方認定她違反保護令及《跟蹤騷擾防制法》，隨即提起公訴，案情再度引發熱議。事實上，曹雅雯早在2023年底就被劉女長期騷擾。對方不斷透過Email、臉書及IG瘋狂傳訊，甚至語帶恐嚇，讓曹不得不封鎖對方帳號。沒想到封鎖後反引起劉女不滿，陸續出現「不解封你爸媽的安全就別怪我」、「不解封我到時候我看你怎樣死」等驚悚訊息。這場騷擾持續近兩年，讓曹雅雯精神大受折磨。檢警調查，劉女於2025年2月11日來台，獲悉曹將從板橋車站返鄉，竟埋伏堵人，並徒手拉扯曹的行李箱與手機吊飾，口中還脫口威脅要求「解封鎖」。警方當場介入，全案移送後，法院依「恐嚇危害安全罪」判刑5月、「強制罪」判刑2月，合併應執行6月，均可易科罰金；劉女繳清罰金後，依法應驅逐出境。不料劉女因該案遭限制出境，只能暫住北市萬華區旅社。今年8月26日，她又透過曹雅雯的IG限動得知動向，前往萬華一帶「巧遇」剛離開髮廊的曹，雙方再度發生拉扯。警方依現行犯將她逮捕，檢方偵訊後認定劉女違反保護令，裁定5萬元交保，惟因籌不出金額而改限制住居。9月1日，新北地檢署通知劉女到案，執行先前板橋恐嚇案的罰金程序。劉女繳清18萬元後，準備接受驅逐；但因萬華案仍在偵辦，台北地檢署火速將她帶回，並以反覆實施之虞向法院聲押。法官最終裁准8萬元交保，並限制出境出海。9月2日她才籌足保金離院，隨即由移民署帶走，等待後續處置。台北地檢署在她交保僅6天後即完成偵結，依違反保護令、違反《跟蹤騷擾防制法》等罪嫌起訴。檢方強調，名人或一般民眾如遭遇持續跟蹤、通訊騷擾或威脅，應盡速報案並聲請保護令，一旦違反將面臨更嚴厲刑責。本案後續審理結果，預料將再度檢驗《跟騷法》與保護令在司法實務上的成效。