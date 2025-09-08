中央銀行今（8）日宣布，調整信用管制措施，對於換屋族限制，原本「實質換屋自住者」1年內需要將第一屋賣出，現在延長到18個月，也就是1年半，換屋族終於可以喘口氣。不過央行表示，這項措施跟打開水龍頭無關，只是針對陳情個案做出調整。《NOWNEWS》也整理了房市、財經等專家對於此改變的看法，大多表示不動產放款集中度尚未放寬，換屋族的挑戰仍然不低。
央行去年9月20日實行第一波信用管制後，針對已有第一間的「實質換屋自住者」，提供彈性方案，只要申貸時簽下切結書，在1年內賣出第一屋，仍可用首購條件申請貸款。但現在房市冷淡，加上買方可能面臨不動產放款集中度等問題，房貸撥款不順利，導致換屋族沒辦法在1年內賣出房屋，現在央行宣布，113年9月20日（含）以後錄案的貸款案件，出售第一屋的時間都從1年延長到1年半，讓換屋族多出半年的喘息時間。
不過央行業務局強調，央行對於房市的態度沒有改變，希望信用資源不要過度集中不動產，這次調整不是鬆綁，只是針對陳情個案予以適度彈性。而目前陳情件數為18件。
「換屋族出售時間延至18個月」專家看法
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，「央行苦民所苦，換屋族暫時得救了！」換屋族終於可以鬆一口氣了，畢竟現在尋找願意收切結書的銀行有點難，需要花更多時間辦理貸款。不過，要注意集中度管制依然沒放寬，所以銀行普遍不收切結書的問題依舊存在。換屋族雖然多了6個月時間，可是申貸挑戰度仍不低，只是從98度熱鍋換到80度熱水之中，還是很痛苦，燙久了仍然會升天，但生存時間變長了。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據先前央行提供資料顯示，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2142件，等於每月大概先買後賣切結一年出售的件數不到100件，顯示真正跟銀行簽切結的數量很有限，此次央行放寬將出售時間延長到18個月，的確可以讓換屋族鬆一口氣，但銀行可放款的資金有限，優先承作首購，仍是影響關鍵因素。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也表示，央行主要順應民意，對卡關的換屋族稍微放寬，略表心意，給與緩衝空間，不過切結書從12個月寬限到18個月，還是要看銀行承做意願，且緊縮的水位、放款集中度困境，仍未改善，因此銀行對於換屋族的房貸態度不會改變，仍然會希望把資源優先釋放給符合5P的申貸族，切結書放寬對市況來說影響並不大。
御國地政士聯合事務所所長廖國甫表示樂見其成，剛好有一名客戶就是換屋族，原本已經把第一屋賣掉了，買家卻因為貸款出問題交易取消，差點就要因此補上3成、900萬元，現在新措施上路，又多了半年可以出售房子，不過廖國甫也認為，還是2年比較合理，畢竟重購退稅也是給2年時間，現在這個市況確實也是不好賣，可以再給大方一點。
財經專家阮慕驊指出，央行宣布調整選擇性信用管制措施，換屋民眾出售原有房屋的期限，由1年延長至18個月，多半年的象徵意義大於實質意義，一整年時間，房子都賣不掉，根本就不應該先賣後買是吧？要買房子的人，本來就應該詳加計劃。他認為，今天央行宣布這項措施，等同宣布七波的打房措施至此為止，「大家拭目以待，央行會有更有房市管制措施的放鬆」。
資料來源：中央銀行、何世昌、張旭嵐、廖國甫、阮慕驊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
