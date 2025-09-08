我是廣告 請繼續往下閱讀

▲央行宣布，換屋自住族群第一屋的賣屋期限，可從1年延長至1年半。（示意圖／永慶房產提供）

要注意集中度管制依然沒放寬，所以銀行普遍不收切結書的問題依舊存在

只是從98度熱鍋換到80度熱水之中，還是很痛苦

但銀行可放款的資金有限，優先承作首購，仍是影響關鍵因素

切結書從12個月寬限到18個月，還是要看銀行承做意願，且緊縮的水位、放款集中度困境，仍未改善

▲張旭嵐指出，不過換屋族還需考慮銀行承做房貸意願，且緊縮的水位、放款集中度困境，仍未改善。（示意圖／台灣房屋提供）

今天央行宣布這項措施，等同宣布七波的打房措施至此為止