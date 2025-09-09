中央氣象署指出，今（9）日的天氣和昨（8）日類似，上午各地多雲到晴、高溫悶熱，下午西半部、各地山區要留意大雷雨，週三（9/10）開始太平洋高壓回歸，午後雷雨強度逐漸縮小，各地白天炎熱的感受更加明顯，要注意36度以上氣溫，短期內並無颱風相關系統影響台灣。

今天的天氣：南方雲系還在　半個台灣午後防大雨

9月9日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，各地山區午後仍有局部大雨發生的機率，請留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣，各地高溫普遍為33至35度，其中在大台北、中南部、花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時感受較悶熱，外出活動請多補充水分。

▲週二南方雲系影響，各地午後還是要注意較大雨勢，週三過後天氣逐漸回穩、降雨機率下降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部

環境部提及，今天環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

明天的天氣：太平洋高壓增強　降雨機率變低

9月10日明天的天氣，氣象署說明，週三太平洋高壓明顯增強，台灣風向轉為「東南風至偏東風」，整體環境水氣減少，天氣更加穩定，各地一樣是上午晴到多雲，午後還是有雷雨，但只集中在山區，範圍較小，且降雨強度變低。

一週天氣：氣溫又悶又熱　天氣越來越好

氣象署提及，週四至下週日（9/11至9/14）台灣天氣更加穩定，各地多雲到晴，西半部、其他山區有一些午後雷陣雨；未來一週，南海至菲律賓東方海面依舊處於大低壓帶，所以還是有「熱帶擾動」生成機率，預期台灣下半週會受太平洋高壓勢力影響，熱帶擾動對台灣影響機會也偏低。

