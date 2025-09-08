我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐(右1)率隊進行聯合海域稽查工作。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐(左2)聽取慧技科學公司副總經理蘇柏青(右1)介紹油污染偵測系統監測海上狀況。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐(右1)聽取中山大學海洋環境及工程學系副教授莊偉良團隊(中)介紹油污染偵測系統。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局首創將污染防治聯合稽查導入人工智慧(AI)科技，於今(8)日，由海洋局局長石慶豐率隊進行聯合海域稽查工作，期讓未來監測全面升級更精準。高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，高雄市政府海洋局首度導入中山大學研發的污偵測系統，展現創新成果，此舉以人工智慧(AI)科技來強化海域稽查，這不僅提升稽查能量，更讓未來監測更精準，污染無所遁形。石慶豐說，此次高雄市政府再度攜手海洋委員會海洋保育署、交通部航港局南部航運中心及台灣港務公司高雄港務分公司等單位，首度將油污偵測系統導入聯合海域稽查，稽查範圍涵蓋旗后漁港、高雄港第7船渠、旗津漁港、高雄港第2港口、台電公司大林發電廠、中油公司大林煉油廠、中鋼公司、小港臨海新村漁港及前鎮漁港等重點區域。石慶豐指出，OilWATCH油污偵測系統，是由中山大學海洋及環境工程學系副教授莊偉良團隊研發，以長波紅外偏振熱成像儀為核心，搭配國產多旋翼無人機與自主開發OSV軟體，透過獨特演算法有效濾除環境干擾，大幅提升影像偵測效能。石慶豐並指出，OilWATCH油污偵測系統其靈敏度可偵測僅50微米薄油膜，並辨識10公分級油污範圍，設備輕巧便攜，可整合無人機、無人船與港區監視系統，亦能作為手持裝置，應用彈性極高，此技術導入不僅提升稽查準確性與效率，更為港區污染防治開創新契機。石慶豐並聽取慧技科學公司副總經理蘇柏青介紹油污染偵測系統監測海上狀況，以及中山大學海洋環境及工程學系副教授莊偉良團隊介紹油污染偵測系統，期透過聯合稽查與人工智慧(AI)科技雙軌並進，不僅能提升業者自主管理意識，發揮嚇阻效果，更能強化中央與地方協作，降低海洋污染風險。